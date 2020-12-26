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26.12.2020 - 10:45 | | AA

Katalogla fuhuş! Konya'da 12 kadın kurtarıldı

Konya'da, çoğunluğu yabancı uyruklu 12 kadına silah ve ölüm tehdidiyle fuhuş yaptırdığı iddia edilen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Zanlıların, kendilerini arayan müşterilere kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği ortaya çıktı.

Katalogla fuhuş! Konya'da 12 kadın kurtarıldı
Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
Konya'da fuhuş operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
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Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yabancı uyruklu kadınlara kiraladıkları dairelerde fuhuş yaptıran şebekeye yönelik çalışma başlattı.

Polis, sürdürdüğü 2,5 aylık takibin ardından belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, Tahir A. (40), Osman A. (40), Deniz U. (41), Recep Ö. (29) ve Özbekistan uyruklu Shakhnoza I'yı (24) gözaltına aldı. Fuhşa zorlanan 1'i Türk, 11'i Özbekistan vatandaşı olan 12 kadın ise şebekenin elinden kurtarıldı.

Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Fuhşa zorlanan kadınların emniyette verdikleri ifadede, fuhuş yapmaları için ölümle tehdit edildiklerini söyledikleri öğrenildi.

Öte yandan zanlıların, kendilerini arayan müşterilere kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği, polis baskını olma ihtimaline karşın ise polise bir şey anlatmamaları konusunda müşterileri tehdit ettikleri ve müşterilerle irtibat kurarken takma isimler kullandıkları belirlendi.

Zanlılardan Özbekistan uyruklu Shakhnoza I'nın özellikle kendi ülke vatandaşı olan kadınları seçerek onlara iş vaadinde bulunduğu, bu kadınları kendisine borçlandırarak pasaportlarını elinden aldığı bilgisine de ulaşıldı.

Yabancı uyruklu kadınlar, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tahir A, Osman A, Deniz U, Recep Ö. ve Shakhnoza I çıkarıldıkları hakimlikçe "fuhşa teşvik", "aracılık", "yer temini ve zorlama", "cinsel saldırı", "tehdit" ve "uyuşturucu kullanma" suçlamalarıyla tutuklandı.

 

Park halindeki kamyonette patlama meydana geldiDünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden birine ait binanın önüne park halinde duran karavandan bir anons duyuldu. Bir kadın sesinin tekrarladığı cümleleri duyanlar tam anlamıyla dehşete düştü. Olay yerine gelen polis ekipleri duruma müdahele ederken, saatler tam 06.40'ı gösterirken yaşanan olay tüm dünyayı şoke etti. İşte son dakika haberinin detayları...
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