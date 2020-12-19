Kavala’nın tutukluluğuna devam kararı

Kavala ve Barkey hakkında “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 20’şer yıla kadar hapis cezası istenen davanın ilk duruşması İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya sanık Osman Kavala tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Ayrıca Almanya, Hollanda, İsviçre başkonsolosları, ABD, Danimarka, Norveç, İsveç konsolosluk temsilcileri, Af Örgütü temsilcileri ve CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu izleyici olarak katıldı.

İddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Kavala, hayatı boyunca askeri darbelere karşı çıktığını, ordunun siyasete müdahale etmesini eleştirdiğini belirterek, “Gülenci örgütlenme ağı ile hiçbir ilişkim olmadı. Darbe girişimini desteklemek hayat deneyimime, dünya görüşüme ve etik değerlerime tamamen terstir” dedi. Mahkeme, Kavala’nın tutukluluk halinin devamına, Leyla Alaton’un da tanık olarak dinlenmesine karar vererek duruşmayı 5 Şubat’a erteledi.

Duruşmada Tanık dinlendi

Tanık Cem Fadıl Bozkurt, Osman Kavala’nın 15 Temmuz darbe girişimiyle bir ilgisi olup olmadığını bilmediğini belirterek, “Alaton’lar benim ortağımdı. İshak Alaton’un darbe girişimini 1 hafta önceden Hanry Barkey’den öğrendiğini biliyorum. İshak Bey ile Osman Kavala’nın da yakın ilişkisi vardı. Soros ile İshak bey, ABD’deki Açık Toplum Vakfı’nın Türkiye’deki şubesi gibi bir şey açmayı düşünüyorlardı 2004’te. Can Paker, Leyla Alaton ve Osman Kavala açık toplum hareketini başlattılar, 2009’da da vakfı kurdular. Vakfın içinde çalışma komiteleri vardı. Leyla Alaton ile Osman Kavala ‘Strateji Geliştirme Komitesi’nde birlikte çalışıyorlardı. Bu bilgiler açık kaynaklarda da vardı, 15 Temmuz’dan sonra sitelerden kaldırmışlar” diye konuştu.