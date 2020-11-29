MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayınpeder gelinini vurup, intihara kalkıştı
ABONE OL
29.11.2020 - 16:37 | | İHA

Kayınpeder gelinini vurup, intihara kalkıştı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir kişi, torunlarının gözü önünde önce kavga ettiği gelinini, ardından kendini tabancayla vurdu.

Kayınpeder gelinini vurup, intihara kalkıştı

Olay, ilçeye bağlı Ayazlı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayınpeder Mustafa B. (65) ile gelini Hülya B. (32) arasında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine gelin Hülya B., evden ayrılıp, baba ocağına dönmek istediğini söyledi. Bunun üzerine cinnet getiren kayınpeder Mustafa B. duruma sinirlenip, tabanca ile gelinini vurduktan sonra, kendine de ateş etti.

2 ÇOCUĞUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DEHŞET

Torunlarının annesi olan gelinini, biri 6 diğeri ise 10 yaşındaki çocuklarının gözü önünde vuran kayınpeder ve gelini, ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları alarak, kentteki çeşitli hastanelere götürdü.

Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan gelin ve kayınpederin durumlarının ciddi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri konuyla ilgili soruşturma başlattı.

Olayla ilgili Ayazlı Mahallesi Muhtarı Ali Şal, “Haberi alır almaz olay yerine geldim. Kayınpeder ile gelin arasında çıkan sözlü tartışmadan dolayı olay olmuş. Gelin babasının evine gideceğini söylemiş, kayınpederi de bu durumun mümkün olmadığını söyleyince sözlü münakaşa maalesef büyümüş. Durumları ağır şu an için” diye konuştu.

Yeni kısıtlamalar olacak mı? İşte masadaki yeni önlemlerGelen son dakika haberine göre; Yeni önlemler söz konusu olabilir mi? Bu soru geliyor akıllara... Koronavirüs salgınında alınan önlemler yeterli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bu gündemle toplanacak. Masada hangi konu başlıkları var? Yeni kısıtlamalar gelecek mi? İşte detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir

Meclis Başkanı Şentop: Ordumuz, milletimizin göz bebeğidir

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Son dakika... Yeni sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Son dakika... Yeni sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet