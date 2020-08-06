Munzur Ãœniversitesi Tunceli Meslek YÃ¼ksekokulu Ã‡ocuk GeliÅŸimi BÃ¶lÃ¼mÃ¼Â 2. sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencisi Doku'nun (21) ailesinin, DiyarbakÄ±r'dan kente gelerek kayÄ±pÂ baÅŸvurusu yapmasÄ±yla baÅŸlatÄ±lan arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.

GeÃ§en ay kayÄ±p Doku'yu bulmak iÃ§in ara verilen su altÄ± aramaÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na barajdaki suyun kÄ±smen tahliye edilerek minimum seviyeyeÂ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesiyle yeniden baÅŸlandÄ±.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu'nun talimatÄ±yla kÄ±smen boÅŸaltÄ±lmayaÂ baÅŸlanan UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼'nde su tahliyesi sÃ¼rerken Ã§eÅŸitli illerden aramaÂ Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in kente gelen 8 jandarma ve polis dalgÄ±Ã§ ekibi, 2 su altÄ±Â kamerasÄ±, 6 AFAD ekibinden oluÅŸan 16 ekip, Ä°l Afet ve Acil Durum MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â koordinesinde su altÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±.

VALÄ° Ã–ZKAN Ã‡ALIÅžMALARI TAKÄ°P ETTÄ°

Arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n baÅŸlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± SarÄ± Saltuk ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ ve Dinar DeresiÂ bÃ¶lgesine gelen Vali Mehmet Ali Ã–zkan, yetkililerden bilgi aldÄ±.

Vali Ã–zkan, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi GÃ¼listanÂ Doku'nun 5 Ocak'tan itibaren son gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ yer olan SarÄ± Saltuk ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ mevkisiÂ UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼'nde arandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n arazide ve su iÃ§inde kara,Â deniz ve hava araÃ§larÄ± kullanÄ±larak gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini bildirdi.

YaklaÅŸÄ±k 6 ay sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len su altÄ± arama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±ndan neticeÂ alÄ±namamasÄ± Ã¼zerine 6 Temmuz'da bu Ã§alÄ±ÅŸmalar sonlandÄ±rÄ±larak yÃ¼zey ve kÄ±yÄ±Â taramasÄ±na kesintisiz devam edildiÄŸini belirten Ã–zkan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"GÃ¼listan Dokuâ€™nun ailesinin talebi Ã¼zerine SarÄ± Saltuk ViyadÃ¼ÄŸÃ¼ kÃ¶prÃ¼Â ayaÄŸÄ±nÄ±n taban kotunda arama yapÄ±labilmesi iÃ§in suyun minimum seviyeye kadarÂ indirilmesi, UzunÃ§ayÄ±r BarajÄ±'nÄ±n tahliye edilmesi gÃ¼ndeme gelmiÅŸ olup, suyunÂ tahliyesine 16 gÃ¼ndÃ¼r 3 Ã¼niteyle 24 saat aralÄ±ksÄ±z devam edilmektedir. DipsavaÄŸÄ±nÂ maksimum debide uzun sÃ¼re Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± riskli bir durum olup vananÄ±n ve dipsavakÂ tÃ¼nelinin bir daha kullanÄ±lamaz hale gelmesi ve dipsavak bÃ¶lgesinde olasÄ± birÂ arÄ±za durumunda barajÄ±n bir daha su tutamaz ve kullanÄ±lamaz hale gelmesiÂ ihtimalinin bulunmasÄ± nedeniyle su seviyesinin kÃ¶prÃ¼ ayaÄŸÄ± taban kotunaÂ dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesine daha fazla devam edilmesi teknik olarak mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼lmemektedir.

BugÃ¼n itibarÄ±yla barajÄ±n tahliyesi, suyun dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lebileceÄŸi minimumÂ seviyeye kadar gerÃ§ekleÅŸtirilmiÅŸtir."

Ã–zkan, minimum seviyeye dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼len UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼'nde AFADÂ BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± koordinasyonunda, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼,Â Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ± ve AFAD'dan oluÅŸan 68 personel tarafÄ±ndan su altÄ±Â arama cihazlarÄ± da kullanÄ±larak yaklaÅŸÄ±k 3 kilometrelik alanda eÅŸ zamanlÄ± su altÄ±Â arama Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±na bugÃ¼n itibarÄ±yla baÅŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "BugÃ¼ne kadarÂ yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalara AFAD BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Deniz Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Emniyet GenelÂ MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼, Jandarma Genel KomutanlÄ±ÄŸÄ±, Ankara, Denizli, DiyarbakÄ±r, Ä°stanbul,Â Ä°zmir, Konya, Malatya, Manisa ve KahramanmaraÅŸ bÃ¼yÃ¼kÅŸehir belediyeleri, sivilÂ toplum kuruluÅŸlarÄ±, Ã¼niversiteler ve AFAD gÃ¶nÃ¼llÃ¼lerden toplam 415 personelÂ katÄ±ldÄ±, 73 araÃ§, 27 bot, 7 su altÄ± kamerasÄ±, 6 drone, 3 sonar, 3 arama kÃ¶peÄŸiÂ kullanÄ±ldÄ±." bilgisini paylaÅŸtÄ±.

OLAY

Tunceli'de Ã¼niversitede okuyan kÄ±zlarÄ± GÃ¼listan Doku'dan 5 Ocak'taÂhaber alamayan ailesi, memleketleri DiyarbakÄ±r'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyeteÂ kayÄ±p baÅŸvurusunda bulunmuÅŸtu.

GenÃ§ kÄ±zÄ±n arkadaÅŸlarÄ±yla gÃ¶rÃ¼ÅŸen ve cep telefonu sinyallerini izleyenÂ ekipler, Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Baraj gÃ¶lÃ¼nde arama yapan ekipler, genÃ§ kÄ±za ait resmi evrak bulmuÅŸtu.Â 187 gÃ¼n sÃ¼reyle su altÄ± ve su Ã¼stÃ¼nde sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalardan sonuÃ§ alÄ±namamÄ±ÅŸÂ ve Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ±yla su altÄ± aramasÄ±na son verilmiÅŸti.

Ailenin, Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± SÃ¼leyman Soylu ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinin ardÄ±ndanÂ UzunÃ§ayÄ±r Baraj GÃ¶lÃ¼'nÃ¼n kÄ±smen boÅŸaltÄ±lmasÄ± kararÄ± verilmiÅŸ ve tahliye iÅŸlemiÂ baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Â

Â

Â