09.03.2020 - 13:13 | | İHA
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmalarına devam ediliyor!
Tunceli'den 5 Ocak'tan itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarına devam ediliyor.
5 Ocak'ta kaybolan ve en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor.
Çalışmalar kapsamında Baraj Gölü’nde AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri botlarla tarama yaptı. Emniyet ve jandarma ekipleri de eğitimli köpekler eşliğinde baraj gölü kıyısında başladığı araştırmalarını sürdürdü.
Çalışmalarda henüz Doku’ya ait bir ize rastlanmadı.
Yunan sınır polisinin sığınmacıyı kaynar suyla yaraladığı iddiasıSınırı geçmek isteyen sığınmacılara Yunanistan güvenlik güçleri, yoğun gaz, tazyikli su ve mermi ile müdahale etmeye devam ediyor. Yunanistan askeri zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru ateş etmekten geri durmuyor. Öte yandan Avrupa'ya geçmek isterken Yunanistan tarafından üzerine kaynar su döküldüğünü iddia eden bir sığınmacı, yüzü ve ayağındaki yanıklar nedeniyle Edirne'de tedavi altına alındı.