Kayıp kız ortaya çıktı! Anne duydukları karşısında şok geçirdi

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bir kayıp daha bulundu. İstanbul’da ailesiyle birlikte yaşayan Sinem Esma Bilgin 6 ay önce ekmek almak için evden çıkmış ancak bir daha geri dönmedi.

Sinem Esma’nın ailesi yanında kimliği ve telefonu olmayan kızlarının Ağrı Doğubeyazıt’ta yaşayan 22 yaşındaki Mikail Akkuş tarafından kaçırıldığını söyledi.

Dün akşam yaşanan bir gelişmeyle 17 Yaşındaki Sinem bulundu. Anne Fatma Bilgin kızının bulunduğunu canlı yayında öğrendi.

Sinem Esma canlı yayında Ağrı'ya nasıl gittiğini anlattı. Yaşı küçük olduğu için otobüs bileti alamayan Sinem Esma yolda gördüğü bir TIR'a binip Ağrı'ya gittiğini söyledi.

Annesi Fatma Bilgin bu duyduklarına inanmayarak doğruları söylemesini istedi. Genç kızın yaşı 18'den küçük olduğu için polis karakoluna haber verildi.

CANLI YAYINA POLİS BASKINI

Müge Anlı'da 6 aydır kayıp olan Sinem Esma'nın bulunduğunu haber verdikten kısa bir süre sonra genç kızın tutulduğu eve polis baskını yapıldı.

'SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTIK'

16 yaşındaki kızının sağlıklı düşünemediğini belirten anne Fatma Bilgin kızıyla canlı yayınında görüştü. Kızını görünce gözyaşlarına boğulan anne Fatma Bilgin kızına 'Korkma ben buradayım!' diye seslendi.

Canlı yayına Ağrı'dan arkadaşı Mikail ile bağlanan Sinem Esman annesiyle konuştu. Sinem Esma'nın yanındaki arkadaşı Mikail şunları söyledi: 'Sosyal medya üzerinden tanıştık bana 18 yaşında olduğunu söyledi yanıma geldi. 18 yaşından küçük olduğunu öğrendiğimde karakola gittik ve oraya bıraktık."