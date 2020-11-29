MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu
ABONE OL
29.11.2020 - 14:25 | | DHA

Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde önceki gün evinden çıktıktan sonra haber alınamayan alzheimer hastası emekli emniyet müdürü Uysal Bulut (80), arama kurtarma ekiplerince ölü olarak bulundu.

Kayıp olarak aranan emekli emniyet müdürü ölü bulundu

Çorlu'da yaşayan emekli emniyet müdürü Uysal Bulut, önceki gün evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Ailesinin polise kayıp başvurusunda bulunması üzerine Bulut'u arama çalışmaları başlatıldı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı da kayıp olarak aranan Bulut'un fotoğrafını kişisel sosyal medya hesabından, "Emekli 1'inci sınıf emniyet müdürümüz Uysal Bulut'u arıyoruz. Emniyet, jandarma ve AFAD ekiplerimiz seferber oldu. Gören vatandaşlarımızın yardımına ihtiyacımız var" notuyla paylaşarak Çorlu halkından yardımcı olmalarını istedi.

Çorlu'nun Hürriyet Mahallesi Emlak Konutları kesimde AFAD ve AKUT ekiplerinin havadan dron ile de yaptığı arama çalışmalarında Uysal Bulut, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Bulut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yediği maske cezası sonrası verdiği cevap şok ettiSağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın iki haftada korona virüs vaka sayılarının yüzde 100 artış gösterdiğini belirttiği Sakarya’da denetimler sıklaştırıldı. Denetimler esnasında maskesini takmadığı için ceza yiyen 24 yaşındaki bir gencin verdiği cevap ise şaşkına çevirdi. Cihat Yıldırım, “Maske takmayan arkadaşlara inşallah benim bu görüntüm uyarı olur, inşallah hepiniz yakalanırsınız ve siz de ceza yersiniz” dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözlerine inceleme

Son dakika... RTÜK'ten CHP'li Ali Mahir Başarır'ın sözlerine inceleme

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Yasak başlıyor...Son iki gün! Yapan ceza öder

Korona partisine şok baskın!

Korona partisine şok baskın!

Son dakika... Balıkesir'de uzaktan eğitim kararı

Son dakika... Balıkesir'de uzaktan eğitim kararı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet