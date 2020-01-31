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31.01.2020 - 12:26 | | DHA

Kayıp olarak aranırken, otomobilinde intihar etmiş bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, babasının haber alamayıp, jandarmaya kayıp başvurusunda bulunduğu kasap Osman Tevfik Ç. (39), otomobilinde tabancayla öldürülmüş bulundu. Osman Tevfik Ç.'nin intihar ettiği belirlendi.

Kayıp olarak aranırken, otomobilinde intihar etmiş bulundu

Manavgat'ın Side Mahallesi'nde oturan Mehmet Ç., dün saat 17.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek, oğlu Osman Tevfik Ç.'nin çarşamba günü saat 12.30 sıralarında evden ayrıldığını, bir daha haber alamadıklarını ve hayatından endişe ettiklerini belirtti.

İhbar üzerine Manavgat Jandarma Komutanlığı ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Sorgun Ormanı Halk Plajı'na, dün saat 22.00 sıralarında, otomobilde ölü olduğu bilgisi üzerine, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı incelemede, araçtaki cansız bedenin, kayıp olarak aranan Osman Tevfik Ç.'ye ait olduğunu belirledi. Osman Tevfik Ç.'nin, tabancayla intihar ettiği tespit edildi. Bir süre önce boşandığı öğrenilen Osman Tevfik Ç.'nin cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

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