MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayıp olarak aranıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı! Arkadaşları yapmış...
ABONE OL
27.06.2020 - 19:00 | | AA

Kayıp olarak aranıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı! Arkadaşları yapmış...

Konya'da ailesi tarafından jandarmaya kayıp başvurusunda bulunulan işitme engelli gencin, alacak meselesi nedeniyle arkadaşları tarafından öldürülerek dere yatağına atıldığı ortaya çıktı.

Kayıp olarak aranıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı! Arkadaşları yapmış...

Selçuklu ilçesi Tepekent Mahallesi'nde işitme engelli Göksel Kızıltaş'ın (26) ailesi, dün gece eve gelmeyen oğullarının bulunması için jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kayıp gencin son olarak kendisi gibi işitme engelli olan arkadaşları M.A. (23) ve D.K. (26) ile görüldüğünü tespit etti.


Kayıp olarak aranıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı Arkadaşları yapmış...



Gözaltına alınan iki şüpheli, sorgularında, alacak meselesi nedeniyle aralarında kavga çıktığını, Kızıltaş'ı bıçaklayarak cesedini Arastoras mevkisindeki dere yatağına attıklarını itiraf etti.

Jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri altında cesedin olduğu yere götürülen şüphelilere yer gösterme işlemi yaptırıldı.


Kayıp olarak aranıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı Arkadaşları yapmış...



Kızıltaş'ın dere yatağında bulunan cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından morga kaldırıldı.

Gözaltına alınan iki şüphelinin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Ukrayna'da Türk babaya şiddet! Tayfun Mustafaoğlu'nun boğazını sıkıp çocuğu aldılarEşiyle yaşayan çocuğunu görmek için Ukrayna’ya gelen Türk vatandaşı Tayfun Mustafaoğlu, kimliği belirsiz kişilerce bir AVM’de darp edildi. Mustafaoğlu’nun boğazını sıkan ve kollarını tutan saldırganlar, 6 yaşındaki çocuğunu zorla Türk babanın elinden aldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayıp olarak aranıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı! Arkadaşları yapmış...

Kayıp olarak aranıyordu, korkunç gerçek ortaya çıktı! Arkadaşları yapmış...

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Emeklilikte 1 Haziran 2002 tarihine dikkat! Milyonları kapsıyor...

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Corona virüs beyin hasarına yol açabilir!

Valilik açıkladı! Bakın yakalanan PKK'lı terörist kim çıktı...

Valilik açıkladı! Bakın yakalanan PKK'lı terörist kim çıktı...

Sıradaki Haber