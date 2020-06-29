MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayışdağı'da yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı
ABONE OL
29.06.2020 - 14:12 | | DHA

Kayışdağı'da yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı

İstanbul Kayışdağı'ndaki ormanlık bölgede çıkan yangının ardından tahrip olan 1 hektarlık alan havadan fotoğraflandı.

Kayışdağı'da yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı

Yangın dün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi Ferhatpaşa Yolu Caddesi yanındaki ormanlık alanda başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ayrıca orman itfaiyeleri de yangına müdahale etmek için geldi. İtfaiye ekipleri müdahalede yetersiz kalınca olay yerine yangın helikopteri çağrıldı.

Ekiplerin havadan ve yerden müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yaklaşık 1 hektarlık alanda etkili olan yangına, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 1, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne 1 helikopter olmak üzere 2 adet helikopter, 50 personel ile 10 adet Orman İtfaiyesi ve Büyükşehir itfaiye ekipleri müdahale etmişti. Polis ekiplerinin yangın ile ilgili soruşturması devam ediyor. Ormanlık alanda meydana gelen tahribat havadan drone ile fotoğraflandı.

Kayışdağıda yanan ormanlık alan havadan fotoğraflandı

Bilim Kurulu Üyesi Özkan: Türkiye'de bağışıklık kazanma durumu binde 8SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, "Türkiye'deki nüfusta antikor gelişmesi yani hastalığı geçirmiş ve bağışıklık kazanma durumu binde 8'dir. Biz demek ki 11 Mart?tan beri önlemlerimizi iyi almışız. Bireyleri ve toplumu korumuşuz, hastalığı geçirmemişler" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu?

AÖL sınavları ne zaman? Açık Lise 2. dönem sınav yerleri belli oldu mu?

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Milyonlar bekliyordu! Ödemeler başladı...

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Kredi çekecekler dikkat! İşte notunuzu yükseltmenin yolu

Antalya'da tövbe eden hırsız yine yakalandı!

Antalya'da tövbe eden hırsız yine yakalandı!

Sıradaki Haber