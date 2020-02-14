Kayseri, Kahramanmaraş ve Batman'da bugün okullar tatil mi? Valilikten 14 Şubat için kar tatili açıklaması geldi mi?

Yurdumuzun iç ve doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım ve eğitimde aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle hafta boyunca birçok ilde eğitim ve öğretime ara verildi. Haftanın son gününde Kayseri, Kahramanmaraş ve Batman'da ikamet eden öğrenciler okullar 14 Şubat Cuma günü tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Peki Kayseri, Kahramanmaraş ve Batman'da bugün okullar tatil mi? Kar tatili açıklaması yapıldı mı?

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Afşin ve Elbistan'da eğitime bir gün ara verildi.

Afşin ve Elbistan kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat cuma günü Afşin ve Elbistan ilçeleri genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

KAYSERİ

Kayseri'de kar yağışı nedeniyle Bünyan, Akkışla Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullar tatil edildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 14 Şubat Cuma günü Bünyan ilçesindeki tüm okullarda eğitime ara verildi. Bünyan'daki okullarda, kar yağışı nedeniyle 2 gündür eğitim yapılamıyor.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkışla, Pınarbaşı, Yahyalı, Sarız ve Felahiye ilçelerinde tüm okullarda eğitime ara verildi.

BATMAN VALİLİĞİ KAR TATİLİ AÇIKLAMASI