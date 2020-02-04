Kayseri, Sivas, Ordu okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?

Kar doğuda etkili oluyor. Kar yapışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmadığını sorgularken sık sık "Hangi illerde okullar tatil?" sorusu soruluyor. İlk tatil haberi ise Kayseri'den geldi.

KAYSERİ PINARBAŞI'DA OKULLAR TATİL

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün geceden başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi hariç diğer bölgelerden henüz tatil haberi gelmedi. Kar yapışını durumuna göre açıklama yapılması bekleniyor.