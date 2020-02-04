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04.02.2020 - 09:33 |

Kayseri, Sivas, Ordu okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?

Kar yağışı doğuyu etkisi altına alırken ilk tatil haberi de Kayseri'den geldi. Öğrenciler hangi illerde okulların tatil edildiğini sorgularken "Kayseri, Sivas, Ordu'da okullar tatil mi?" sorusu sık sık soruluyor.

Kayseri, Sivas, Ordu okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil?

 

Kar doğuda etkili oluyor. Kar yapışı nedeniyle öğrenciler okulların tatil olup olmadığını sorgularken sık sık "Hangi illerde okullar tatil?" sorusu soruluyor. İlk tatil haberi ise Kayseri'den geldi.

KAYSERİ PINARBAŞI'DA OKULLAR TATİL

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün geceden başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. İlçede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi hariç diğer bölgelerden henüz tatil haberi gelmedi. Kar yapışını durumuna göre açıklama yapılması bekleniyor.

HDP binası önünde eylem yapan ailelerden biri daha evladına kavuştuBingöl'den gelerek Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan baba Metin ve anne Necla Açan, güvenlik güçlerine teslim olan oğullarına 4 yıllık hasretin ardından sarıldı.
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