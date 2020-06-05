05.06.2020 - 14:46 | | DHA
Kayseri'de 5 binada 'corona virüs' karantinası
Kayseri'de, 3 mahalledeki 5 bina, corona virüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.
Kocasinan ilçesinde Barbaros, Yunus Emre ve Vatan mahallelerinde bulunan 5 binada yaşayan bazı kişiler yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Bina sakinlerinden bazılarının corona virüs testi pozitif çıktı.
Bunun üzerine 5 bina tedbir amacıyla karantina altına alındı. Binaların girişlerine şerit çekilerek güvenlik önlemi alındı.
Polisler de binaların çevresinde tedbir aldı. Binalarda yaşayanların yiyecek ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
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