28.11.2020 - 12:51 | | DHA
Kayseri’de kısıtlama öncesi meydanlar boş kaldı
Kayseri’de, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu akşam 20.00’den sonra başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehrin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre; koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam 20.00'den pazar saat 10.00'a, pazar akşamı 20.00'den pazartesi sabah 05.00'e kadar uygulanacak. Kayseri’de koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi şehrin en işlek cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Sokağa çıkma kısıtlamasının henüz başlamamasına karşın insanların sokağa çıkmadıkları görüldü. Şehrin en yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı da boş kaldı. Trafik yoğunluğunun da fazla olmadığı görüldü.
İzmir-Adana uçağında maske kavgası!İzmir - Adana seferini yapan yolcu uçağında, 3 yolcu ile Bergama Belediyespor deplasmanından dönen Kozanspor FK futbolcuları arasında maske yüzünden arbede yaşandı. Bir kadın yolcunun "Yeter ya" diyerek çığlık attığı arbedeyi, kabin görevleri ayırmaya çalıştı. Adana Havalimanı'na iniş öncesi yaşanan olay, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla görüntülendi.