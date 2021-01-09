Kaza sonrası aracı görenlerin kanı çekildi!

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Hadimli'nin (32) kullandığı 42 FP 369 plakalı otomobil, kırmızı ışık nedeniyle duran Mehmet Keklikçi yönetimindeki 06 GGZ 57 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hadimli, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği Hadimli, kurtarılamadı. Mustafa Hadimli'nin cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.









