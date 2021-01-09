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09.01.2021 - 12:11 | | DHA

Kaza sonrası aracı görenlerin kanı çekildi!

Konya'nın merkez Meram ilçesinde, tankere arkadan çarpıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Hadimli, ağır yaralandı. Hadimli, sağlık görevlilerinin kaza yerindeki tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası aracı görenlerin kanı çekildi!

Kaza, saat 10.30 sıralarında, Antalya Çevre Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Hadimli'nin (32) kullandığı 42 FP 369 plakalı otomobil, kırmızı ışık nedeniyle duran Mehmet Keklikçi yönetimindeki 06 GGZ 57 plakalı tankere arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Hadimli, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiği Hadimli, kurtarılamadı. Mustafa Hadimli'nin cansız bedeni, otopsi için Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaza sonrası aracı görenlerin kanı çekildi

Kaza sonrası aracı görenlerin kanı çekildi



 

Eline ne geçirdiyse balkondan aşağıya attıFATİH'te yabancı uyruklu bir kişi balkonundan evde bulunan eşyalarını sokağa attı. Halı, damacana, çaydanlık, masa, vantilatör gibi birçok eşyayı sokağa atan adamın o anları saniye saniye cep telefonu kameralarına yansıdı.
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