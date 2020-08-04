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04.08.2020 - 11:27 | | DHA

Kaza sonrası süt tankeri sürücüsü tekme tokat dövüldü!

Konya’da, zincirleme kaza sonrası süt tankeri sürücüsü, otomobil sürücüsü ve yakınları tarafından tekme ve tokat dövüldü. Kaza anı ve sürücünün darbedilme anları, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza sonrası süt tankeri sürücüsü tekme tokat dövüldü!

Kaza, 30 Temmuz'da, merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen süt tankeri sürücüsü, kalkış yaptığı sırada sağında ve kör noktada bulunan otomobili görmeyip, çarptı.

Otomobil ise park halinde bulunan hafif ticari araca çarptı. Yaralananın olmadığı, hasara yol açan kaza sonrası otomobil sürücüsü ve yakınları, süt tankeri sürücüsüne saldırdı. Tekme ve tokat darbeleriyle yere yığılan tanker sürücüsüne saldırı, yerde de devam etti. Tanker sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla kalabalığın elinden güçlükle kurtarıldı.

Kaza anı ve tanker sürücüsünün darbedilme anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildi.

 

 

 

Bu mağaranın giriş yeri Eskişehir, çıkış yeri Bolu!Eskişehir ile Bolu sınırında bulunan 450 metre uzunluğundaki Düden Mağarası’nın bir ucu Eskişehir’e diğer ucu Bolu’ya çıkıyor.
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