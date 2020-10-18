MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kaza yapan araç kaldırımdaki yayanın sonu oldu!
ABONE OL
18.10.2020 - 11:07 | | İHA

Kaza yapan araç kaldırımdaki yayanın sonu oldu!

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kaza yapan araç kaldırıma çıkarak yayanın ölümüne sebep oldu.

Kaza yapan araç kaldırımdaki yayanın sonu oldu!

Kaza, Ordu'un Ünye ilçesi Akkuş-Niksar karayolu Veteriner mevkisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 52 K 6765 plakalı kamyonet Ünye'den Akkuş istikametine seyir halindeyken, önündeki aracı sollarken tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan 58 AG 961 plakalı araca çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, kaldırımda bulunan yaya Cevat Ağcık'a (35) ve elektrik direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan yaya Cevat Ağcık olay yerinde hayatını kaybetti. Ağcık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Işık ihlali kazaya neden oldu! Kazazedelerden biri ‘Onu kaçırmayın! O normal değil…’ dediAnkara’nın Çankaya ilçesi Kızılay Kavşağında meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralanan taksi sürücüsü, “Işıklarda bekliyorduk. Yeşil yandı kalktık. Son gaz bir şey geldi vurdu. Gördüğüm bu. Biz yeşilde kalktık. O kesin zil zurna. O kadar süratli geldi ki. O alkollü yani lütfen onu kaçırmayın. O normal değil” dedi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kaza yapan araç kaldırımdaki yayanın sonu oldu!

    Kaza yapan araç kaldırımdaki yayanın sonu oldu!

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

    Sökmeye çalıştığı çatının altında kalarak can verdi!

    Sökmeye çalıştığı çatının altında kalarak can verdi!

    Sıradaki Haber