Kaza yapan araç kaldırımdaki yayanın sonu oldu!

Kaza, Ordu'un Ünye ilçesi Akkuş-Niksar karayolu Veteriner mevkisinde saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa T. idaresindeki 52 K 6765 plakalı kamyonet Ünye'den Akkuş istikametine seyir halindeyken, önündeki aracı sollarken tali yoldan ana yola çıkmaya çalışan 58 AG 961 plakalı araca çarpmanın etkisi ile direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü, kaldırımda bulunan yaya Cevat Ağcık'a (35) ve elektrik direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan yaya Cevat Ağcık olay yerinde hayatını kaybetti. Ağcık'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza anı ise, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.