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10.09.2020 - 11:38 | | DHA

Kazada şehit olan Buket'in annesi: Kızımın kanını yerde koymayın

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, uyuşturucu etkisinde kullandığı minibüsüyle kontrol noktasında görev yapan polis memuru Buket Keleş'e çarparak şehit olmasına neden olan Sedat A.'ya 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verilip, ertelenmesine tepki gösteren anne Güler Keleş "Gece gündüz ağlıyoruz. Uyku yüzü görmüyoruz. Kızımın kanını yerde koymayın" dedi.

Kazada şehit olan Buket'in annesi: Kızımın kanını yerde koymayın

Kaza, geçen yıl 19 Kasım günü, Adnan Menderes Havalimanı kontrol noktası yakınında meydana geldi. Torbalı yönüne giden Sedat A. yönetimindeki 43 DA 218 plakalı minibüs, yolun karşısına geçen polis memuru Buket Keleş'e çarptı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan Keleş, 8 gün sonra yaşam savaşını kaybederek, şehit oldu. Gözaltına alınan A.'nın yapılan tahlillerde uyuşturucu hap ve esrar kullandığı ortaya çıktı. Tutuklanan A., avukatının itirazı üzerine serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonunda Sedat Ayverdi hakkında 'Bilinçli taksirle insan öldürme' suçundan dava açıldı. İzmir 30'ncu Asliye Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz sanık, önce 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra bilinçli taksir gerekçesiyle 5 yıl 4 aya çıkarılan ceza, iyi hal indirimiyle 4 yıl 5 ay 10 güne düşürüldü. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.  

'BU CEZA CAYDIRICI BİR CEZA DEĞİLDİR'

Şehit Buket Keleş'in Kırşehir'de yaşayan ailesi mahkeme kararına tepki gösterdi. Baba Hamdi Keleş (56), "Bu ceza caydırıcı bir ceza değil. Biz bu cezayı kabullenemiyoruz. Avukatımız itiraz etti. İnsanların birilerini öldürmesi bu kadar kolay mı? Onun için biz çok üzüntülüyüz. Ben onu ne hayallerle büyüttüm" dedi.

'BU KİŞİNİN BÜYÜK BİR CEZA ALMASINI İSTİYORUM'

Kızını öldüren kişinin ağır ceza almasını istediğini söyleyen anne Güler Keleş (54) ise, "Kızım polislik sınavını kazandı. Çok sevinçliydi. Ben ne hallerle büyüttüm. Acısı çok derin. Allah evlat acısını kimseye vermesin. Her gün gece gündüz demeden ağlıyoruz. Biz uyku yüzü görmüyoruz. O kişinin büyük bir ceza almasını istiyorum. Benim kızımın kanını yerde koymayın" diye konuştu. Şehit Buket'in kardeşi Murat Keleş ise, ablasının ölümüne neden olan Sedat A.'ya verilen cezaya tepki gösterdi.

 

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