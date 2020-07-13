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13.07.2020 - 12:33 | | DHA

Kazada yaralandı, 'eşim hamile haber vermeyin' dedi!

Antalya’da, trafik kazasında yaralanan Abdullah Bolat, ailesine haber vermek isteyen vatandaşlara, ''Eşim hamile, haber vermeyin. Ablama söyleyin" dedi.

Kazada yaralandı, 'eşim hamile haber vermeyin' dedi!

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Barış Mahallesi Galip Kuşçuoğlu Caddesi'ndeki kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Kent merkezinden Masadağı yönüne giden Burak Ömer Kösoğlu'nun kullandığı 07 AAG 819 plakalı otomobil, kavşakta Abdullah Bolat'ın kullandığı bisikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle bisiklet sürücüsü önce otomobilin camına çarptı, ardından yere düştü. Vatandaşların yardımına koştuğu Abdullah Bolat yaralanırken, otomobil sürücüsü Burak Ömer Kösoğlu ve otomobildeki yolcular korku yaşadı. Kösoğlu'nun otomobilindeki kadınlar yerde yatan yaralı genci, gözyaşlarıyla izledi.

112'yi arayan vatandaşlar, ardından haber verilmesi için Abdullah Bolat'tan irtibat numarası istedi. Vatandaşlara güçlükle yanıt veren Abdullah Bolat, ''Eşim hamile, ona haber vermeyin. Yakınlarda oturuyorum. Ablama söyleyin" dedi. Yaralı Bolat, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Burak Ömer Kösoğlu, ''60 kilometre hızla gidiyordum. Bisiklet sürücüsü birden kavşaktan çıktı ve bana çarptı" dedi.

Kösoğlu, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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