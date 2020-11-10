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10.11.2020 - 10:44 | | İHA

'Kazaya bakma' merakı yeni bir kazaya neden oldu

Antalya'da virajı alamayan otomobil, refüjde bulunan palmiyeye çarptı. Çarpma sırasında otomobilin parçaları etrafa savrulurken, kazayı görerek yavaşlayan bir başka otomobilin sürücüsü ikinci kazaya neden oldu.

'Kazaya bakma' merakı yeni bir kazaya neden oldu

Kaza, Antalya Sarılar Mahallesi Sarılar Caddesi üzerinde yaşandı. Devlet Hastanesi istikametine seyir halindeki Mehmet Kaan Çamtepe’nin kullandığı 14 GF 603 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak refüjde bulunan palmiyeye çarptı.

Aşırı hızlı olduğu iddia edilen otomobil, palmiyenin yanı sıra kaldırım bordürüne de çarparken parçaları etrafa saçıldı. Kazada yaralanan ve çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılan sürücü Mehmet Kaan Çamtepe, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KAZAYI GÖRÜP YAVAŞLAYINCA İKİNCİ KAZA YAŞANDI

Kazanın ardından trafik ekipleri beklenirken ikinci kaza meydana geldi. Sarılar istikametinden hastane istikametine seyir halindeki Mehmet Emin Kazan’ın kullandığı 07 LKP 55 plakalı otomobil, virajı geçen sürücünün kazayı görmesi sonucu aniden durakladı. Bu sırada arkadan hızla gelen Savaş Acar’ın kullandığı 07 FZK 58 plakalı otomobil araca arkadan çarptı. Her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana gelirken şans eseri yaralanan olmadı.

Kazanın ardından araç sürücüleri ve araçta yolcu olarak bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Her iki araç sürücüsü ve yolcular kendilerinin haklı olduğunu iddia ederken, tartışma çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

Kazaya bakma merakı yeni bir kazaya neden oldu

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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