Keban Barajı kadar su boşa gidiyor

Eski DSİ Daire Başkan Yardımcıları Dursun Yıldız, Nüvit Soylu, DSİ Eski Mühendisi Yusuf Başlamışlı, DSİ eski Şube Müdürleri’nden Hamza Özgüler tarafından ‘Çöpe Giden Ekmek ve Gıdanın Su Ayak İzin Ön Raporu’ başlıklı araştırma hazırlandı.

Yüzde 40 arttı

Raporda, Türkiye’de kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su miktarının 1400 metreküp olduğu, Türkiye’de son 20 yılda, tüketilen toplam su miktarının yüzde 40 arttığına dikkat çekiliyor.

Türkiye’nin toplam su ayak izinin yüzde 89’nun tarım sektörü, yüzde 7’sinin evsel kullanım ve yüzde 4’ünün de sanayi amaçlı kullanıldığına dikkat çekilen raporda, tarım sektörü içinde kullanılan suyun yüzde 38’inin tahıl üretimine harcandığı vurgulandı.

1 günlük kullanım

Raporda şu bilgiler paylaşıldı: “Literatürde 1 kilo buğday için bin 300 litre suya ihtiyaç olduğu belirtilmekte. Bu durumda 300 gramlık bir ekmeğin su ayak izi yaklaşık 400 litre olmaktadır. Günde 6 milyon ekmeğin çöpe atıldığı kabulü ile günde yaklaşık 2 milyon 500 bin metreküp suyu çöpe attığımız ortaya çıkmaktadır. Bu miktar İstanbul’un bir günlük su kullanımına eşittir. Bir diğer deyişle Türkiye bir yılda sadece ekmek israfı ile İstanbul’un tüm barajlarından bir yılda çekilen kadar bir suyu çöpe atmaktadır.” Raporda tarımsal sulamada kullanılan suyun yaklaşık dörtte birine denk gelen 26.6 milyar metreküp suyun gıda kayıp ve israfı ile çöpe gittiğini ortaya koyarken, “Bu miktar Keban Barajı’nın depolama hacminden de fazla bir miktar” denildi.