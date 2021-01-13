MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi!
ABONE OL
13.01.2021 - 17:13 | | DHA

Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün Kemerburgaz'da, gerçekleştirilen uyuşturucu denetimlerinde şüpheli araçlar durdurarak arama yaptı.

Kemerburgaz'da uyuşturucu denetimi!

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kemerburgaz meydanında kurdukları kontrol noktasında denetimler gerçekleştirdi. Ekipler, şüpheli görerek durdurdukları araçların içerisindeki kişileri genel bilgi taraması (GBT)'ndan geçirdi. Polis ekipleri narkotik köpeği 'Bozo' eşliğinde araçlarda detaylı aramalar yaptı.

Sürücü Orhan Özdemir, "Hepimiz için çok iyi bir uygulama. Önlemlerin alınması, tedbirlerin yapılması çok iyi bence. Bence her gün yapılması gerekiyor " ifadelerini kullandı.

Müslüm İğdeli ise, "Bana kalırsa haftanın yedi günü yapsınlar. Gayet güzel. Eskiden kahvelerde polis uygulama yapardı bence tekrar başlaması gerekiyor." dedi. Özlem Yücel de, "Diş hekimiyim. Kliniğime gidiyordum. Yerinde bir uygulama. Görevlerini yapıyorlar" şeklinde konuştu.

 

 

Sultan Tat davasında flaş gelişme! 'İntihar değil'Antalya'da tabancasıyla intihar ettiği iddia edilen polis memuru Sultan Tat davasında yeni gelişmeler yaşanıyor. 39 yaşındaki Sultan Tat'ı 'kasten öldürme' suçundan yargılanan erkek arkadaşı polis memuru F.A.'nın yargılanmasına devam edildi. Tat ailesinin avukatı Ahmet Kudret Öngüt, olay yerine giden savcının, sanığın da polis olması nedeniyle olaya 'intihar' dediğini iddia ederek, “Böyle bir algı oluşturulmuş. Sanık sıradan bir vatandaş olsaydı, bu dosya böyle mi olurdu?" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası

Son dakika: İstanbul'da helikopter düştü iddiası

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

Zam geldi! En düşük ödeme 9 bin 436 lira oldu...

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

AB ülkelerine giriş için 'aşı pasaportu' şartı gelebilir

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Güncel vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum

13 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı mı? Güncel vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Sağlık Bakanlığı korona tablosunda son durum

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet