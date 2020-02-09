Kendi kitabını kendin bas

Kitapyurdu Doğrudan Yayıncılık (KDY) adlı platform, kitap baskılarını Print of Demand (talebe göre baskı) sistemiyle gerçekleştiriyor.

Maddi talepte bulunulmuyor

KDY sistemiyle yazarlar, kitaplarını basılı olarak ücretsiz şekilde yayımlayabiliyor. Yazarlara yayımlanan kitapları için yüzde 50’lik bir telif ödemesi gerçekleştiren sistem, yazarlardan hiçbir ücret talebinde bulunmuyor. Yasal ve etik açıdan sorun içermeyen tüm dosyalar kitaplaştırılıyor.

KDY’den faydalanmak isteyen yazarların siteye üye olup eserleriyle başvurması gerekiyor. Başvurudan sonraki yasal süreç tamamlandıktan sonra 72 saat içinde kitaplar, kitapyurdu.com üzerinden okura sunuluyor. Baskılarını Print on Demand sistemiyle gerçekleştiren sistem, kitaba gelen talep doğrultusunda üretim sağlıyor.

Böylelikle de baskıya dair hiçbir maddi talepte bulunulmuyor. Kitap kapağının tasarımını yazar dilerse kendi tasarlayabiliyor, bir ajansa yaptırabiliyor ya da KDY’nin kapak tasarımcıları tarafından tasarlanıyor ve kitap okurla buluşuyor. Yayınevi bu girişimle yazarları özgürleştirmeyi hedefliyor.