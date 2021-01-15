‘Kendimi şanslı hissediyorum’

İstanbul’da da tarihi aşılama dün tüm hastanelerde eş zamanlı başlatıldı. CoronaVac aşıları Sağlık Bakanlığı’na ait özel tasarlanmış iklimlendirme özellikli “Aşı Nakil Aracı” ile İstanbul’da hastanelere dağıtıldı. Polis eskortlarının eşlik ettiği araçlar depodan çıkarken korna çalarak hastanelere sevk edildi. İstanbul’da aşı ilk olarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’nde sağlık çalışanlarına yapılmaya başladı. Bu hastanede diğer hastanelere göre yoğunluk oldukça fazlaydı. Aşı olan sağlık çalışanları Milliyet’e hiçbir ağrı ya da şikâyetlerinin olmadığını söyledi. Yarım saniye süren aşılama sonrası sağlık çalışanları görevlerinin başına döndü.

‘Aşınızı olun’

İlk aşıyı olan sağlık çalışanlarından biri olan hemşire Ebru Çelik, aşı sonrası kendisini iyi hissettiğini söyledi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadığını belirten Çelik, “Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Ağrı, sızı, acı hiçbir şey hissetmedim. Hayırlı olsun inşallah” dedi. Genel Cerrahi Biyopsi Bölümü hemşiresi Neşe Göktaş da herkesin aşı olması gerektiğini belirterek, “Aşı olurken hiçbir sıkıntı yaşamadım. Sağlık çalışanları olmak üzere herkes aşısını olsun ki bir an önce bu salgından kurtulalım” diye konuştu.

Yarım saniye sürdü

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ise aşılama işlemi dün saat 08.00’de başladı. İlk aşı hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan’a yapıldı. Demirhan, işlemin ardından yardımcılarına da aşıyı kendisi yaptı. Sağlık çalışanlarının aşıya ilgisi ise oldukça yoğundu. Yoğunluktan dolayı zaman zaman kuyruk oluştuğu gözlendi. Kayıt işlemlerini yaptıran sağlık çalışanları, daha sonra hazırlanan aşı odalarına teker teker alındı. Aşılama işlemi yaklaşık yarım saniye sürdü. Aşı sonrası konuştuğumuz personeller, acı ve ağrı olduğunu söyledi. Hastanede ilk aşıyı olan Hastane Sağlık Bakım Hizmetleri müdürü Selma Karakaplan ise gönül rahatlığıyla aşı olunmasını önerdi:

“Aynı zamanda hemşire olarak çalışıyorum. Aşımı oldum. Korkulacak, kaygı duyulacak bir şey yok. Toplum bağışıklığını sağlamamız için hepimizin aşı olması şart. Biz hastane olarak tüm hazırlığımızı yaptık. Sabahtan itibaren 700’e yakın aşı yaptık. Herhangi bir sıkıntı ve sorun yaşayan olmadı. Hastanemizde aşıya olan talep çok fazla. Gönül rahatlığı ile aşılarını olabilirler.”

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hemşire olarak çalışan Gizem Kayalar da, aşı olduğu için kendisini şanslı gördüğünü söyledi. Yedi ay önce Kovid-19’a yakalandığına ve hafif atlattığına dikkat çeken Kayalar, “Riskli de atlatabilirdim. Bu ihtimal de vardı. Ben herkesin aşılanması ve bu sürecin bitmesini istiyorum. O yüzden de buna ön ayak olduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum” dedi. Hastanede aşıyı ilk olan sağlık çalışanlarından Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Öcal Karabay da, “Bayağı bir endişemiz oluyordu. Kovid-19 hastalarıyla da çok temas ediyorduk. Teşekkür ediyorum emeği geçenlere. Yine korunmaya devam edeceğim ama aşı bir güven verecek. Daha rahat hissedeceğim” ifadelerini kullandı. Fizyoterapist Yeşim Obalı ise aşı olduğu için rahatlama hissettiğini belirterek, “Artık çok daha rahat koşullarda, enfekte olmaktan korkmadan çalışacağız. Herkes aşı olmazsa bu hastalığı atlatamayız. O yüzden vatandaşlarımız mutlaka aşı olmalılar” önerisinde bulundu.

‘Bu savaşta yeni safhaya geçildi’

Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, aşılamayla koronavirüsle bu savaşta yeni bir safhaya geçildiğini belirtti. Depodan aşı yapılana kadarki her aşamanın karekodla takip edildiğini aktaran Doç. Dr. Yiyit, şu bilgileri verdi:

“Aynı zamanda aşının soğuk zincire uygun bir şekilde muhafaza edildiğinin izlemi de Sağlık Bakanlığı’nın Aşı Takip Sistemi ile dakika dakika gerçekleştirilebilecek. Hastanemizdeki sağlık çalışanlarının aşı olma süreçlerinin 2 günde tamamlanmasını planladık. Hazırlıklarımız dahilinde, günde bin 800 kişiyi aşılayacak bir altyapı hazırladık. Benim de 3 bin 500 çalışanım var. Bu gönüllülük esasına göre yürüyen bir sistem. Şu ana kadar 2 bin 500 kişinin randevu aldığını biliyoruz. Bakanlık bizden 25 odalı poliklinik hazırlamamızı istedi. Biz 30 hazırladık. İhtiyaç olursa bunu daha da artırabilecek konumdayız.”

İLK GÜN KUYRUĞU

Sağlık çalışanları, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ndeki Aşı Uygulama Merkezi önünde kısa süreli de olsa kuyruğa girdi.

‘Tarihi gün’

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde de ilk aşı Hastane Başhekimi Doç. Dr. Mücahit Kapçı’ya yapıldı. Koronavirüse yakalanıp atlattığını söyleyen Kapçı, “Çok heyecanlı ve mutluyum. Hastalığı da geçirmiştim daha önce. Ona rağmen oldum çünkü koruyuculuğum düşmüş olabilir. Hastalığı tekrar geçirmenin bende ne tür riskler oluşturacağını bilmiyorum ama aşı en güvenlisi geliyor bana. Vatandaşların kesinlikle aşı olmasını istiyorum. Sosyal medyada negatif bir algı var. Buna hiç gerek yok aşılarını olsunlar” dedi. Prof. Dr. Sibel Yurt ise aşı sayesinde salgından kurtulacaklarını söyleyerek, “Koronavirüs de geçirdim, aşımı da oldum. Bu kötü günleri atabilmek için başlangıç günü ve tarihi bir gün. Tüm halkımız umarım aşılanmaya gelir, aşılarını olur ve normal eski hayatımıza geri dönebiliriz” diye konuştu.