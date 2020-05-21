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21.05.2020 - 17:38 | | DHA

Kendini 'Komiser Murat' olarak tanıtan dolandırıcı Antalya’da yakalandı!

Antalya’da, telefonda aradığı 2 kişiyi, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtıp 53 bin TL dolandıran T.A., polis tarafından yakalandı.

Kendini 'Komiser Murat' olarak tanıtan dolandırıcı Antalya’da yakalandı!

Antalya'da yaşayan N.D. ve H.D., polise, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıklarını bildirdi. Çalışma başlatan polis, 2 mağdurdan parça parça toplam 53 bin lira alan şüphelinin T.A. olduğunu belirledi. N.D. ve H.D.'den yeniden para isteyen şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

T.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

 

 

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