Kendini 'Komiser Murat' olarak tanıtan dolandırıcı Antalya’da yakalandı!

Antalya'da yaşayan N.D. ve H.D., polise, kendisini 'Komiser Murat' olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldıklarını bildirdi. Çalışma başlatan polis, 2 mağdurdan parça parça toplam 53 bin lira alan şüphelinin T.A. olduğunu belirledi. N.D. ve H.D.'den yeniden para isteyen şüpheli, polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

T.A., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.