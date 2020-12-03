Kentin en yoğun caddesi kişi sayısı ile sınırlandırıldı!

Karabük İl Hıfzıssıhha Meclis Kurulu, son günlerde pozitifli vaka sayısının artmasının ardından kentte yeni tedbir kararları aldı.

Kurul, trafiğe kapalı olan ve insan hareketliliğinin yoğun olduğu Kemal Güneş Caddesi'nde bulunabilecek kişi sayısının en fazla 400 kişi ile sınırlandırılmasına karar verdi. Bariyerlerle tüm girişlerin kapatıldığı caddeye vatandaşlar HES sorgusu yapıldıktan sonra alınıyor. Kentte vaka sayısının azaltılmasına yönelik yapılan uygulama için vatandaşlar kararı memnuniyetle karşıladı.