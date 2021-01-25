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25.01.2021 - 07:00 |

Keşif Dünyası şimdi çocukların ekranında

Henkel’in Türkiye’de çocukları bilimin ışığıyla tanıştırmak için Yaratıcı Çocuklar Derneği  iş birliği ile okullarda ücretsiz bilim atölyeleri gerçekleştirerek uyguladığı “Keşif Dünyası”  projesi, uzaktan eğitim döneminde de miniklerin yanında olmaya devam ediyor.

Keşif Dünyası şimdi çocukların ekranında

Keşif Dünyası şimdi keyifli ve eğitici deneylerden oluşan “Evde Keşif Dünyası” videolarıyla dijital platformdan ekranlara konuk oluyor. Çocukların evlerinde kolayca bulabilecekleri malzemelerle yapabilecekleri deneylerden oluşan 12 video için çekimler yapıldı. “Evde Keşif Dünyası” videolarının çekimleri, Keşif Dünyası’nın Darüşşafaka Eğitim Kurumları  bünyesinde yer alan merkezinde tamamlandı ve YouTube’daki Henkel kanalı üzerinden yayınlanmaya hazır hale getirildi. Şimdi tüm çocuklar, YouTube platformunda bulunan Henkel kanalında “Keşif Dünyası” yazarak “Evde Keşif Dünyası” videolarını izleyebiliyor. 

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