Keşif Dünyası şimdi çocukların ekranında

Keşif Dünyası şimdi keyifli ve eğitici deneylerden oluşan “Evde Keşif Dünyası” videolarıyla dijital platformdan ekranlara konuk oluyor. Çocukların evlerinde kolayca bulabilecekleri malzemelerle yapabilecekleri deneylerden oluşan 12 video için çekimler yapıldı. “Evde Keşif Dünyası” videolarının çekimleri, Keşif Dünyası’nın Darüşşafaka Eğitim Kurumları bünyesinde yer alan merkezinde tamamlandı ve YouTube’daki Henkel kanalı üzerinden yayınlanmaya hazır hale getirildi. Şimdi tüm çocuklar, YouTube platformunda bulunan Henkel kanalında “Keşif Dünyası” yazarak “Evde Keşif Dünyası” videolarını izleyebiliyor.