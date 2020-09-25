Kesik baş cinayeti sanığına müebbet hapis

Kırşehir'in Mucur ilçesinde besicilik yapan Ramazan Ünlüyurt, 2008 yılında kayboldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgede yapılan arama çalışmaları sonucu, dağlık alanda Ünlüyurt'un gövdesi bulundu. 2019 yılında bir inşaat sahasında bulunan kafatasının ise 2008 yılından öldürülen Ünlüyurt'a ait olduğu ortaya çıktı. Jandarma ekipleri, geçen yıl Ercan Kurt'u cinayet şüphelisi olarak gözaltına aldı. Hakkında 'kasten öldürme' suçundan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan Ercan Kurt, suçlamaları kabul etmedi. Kurt, karar duruşmasında suçu sabit görülerek, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.