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01.08.2020 - 14:23 | | DHA

Kesime götürülen boÄŸa çÄ±ldÄ±rdÄ±!

Samsun'da kesime gÃ¶tÃ¼rÃ¼len kurbanlÄ±k boÄŸa Ã¼rkÃ¼p sahibinin elinden kurtuldu. Ãœzerine Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± park halindeki hafif ticari araca hasar veren boÄŸa, gÃ¼Ã§lÃ¼kle sakinleÅŸtirildi.Â Â

Kesime götürülen boÄŸa çÄ±ldÄ±rdÄ±!

Samsun Ä°lkadÄ±m ilÃ§esi GÃ¼zeldere mevkiinde kurulan kurban pazar yerinde, dÃ¼n mezbahayaÂ gÃ¶tÃ¼rÃ¼len yaklaÅŸÄ±k 800 kilo aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki boÄŸa, gÃ¶zÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±nca Ã¼rkÃ¼p, kendisini saÄŸa sola atarakÂ sahibinin elinden kurtuldu.

Bariyerleri aÅŸan boÄŸa, park halindeki 55 BAS 95 plakalÄ± hafif ticari aracÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. AracÄ±n Ã¶n tampon, kaput ve tavan kÄ±smÄ±nda hasar meydana geldi.Â Yere dÃ¼ÅŸen boÄŸa gÃ¼Ã§lÃ¼kle sakinleÅŸtirildi.Â 

'ÃœRKÃœP ARACIN ÃœSTÃœNE Ã‡IKTI'

OlayÄ± gÃ¶ren Åževket Sami Saydam, kurbanlÄ±k boÄŸanÄ±nÂ kesim iÃ§in gÃ¶tÃ¼rÃ¼rken gÃ¶zÃ¼ndeki baÄŸÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla Ã¼rktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶yleyerek, "Hayvan Ã¼rkÃ¼nce Ã§evrede kalabalÄ±k olduÄŸu iÃ§in bir anda saÄŸa sola saldÄ±rmaya baÅŸladÄ±. HerkesÂ kaÃ§Ä±ÅŸtÄ± hayvan daha sonra aracÄ±n Ã¶nÃ¼nden Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±. Sonra da yanÄ±na dÃ¼ÅŸtÃ¼. Kasaplardan biri yanaÅŸtÄ±, yakaladÄ±, ardÄ±ndan gÃ¶zÃ¼nÃ¼ tekrar baÄŸlayÄ±p kesim alanÄ±na gÃ¶tÃ¼rdÃ¼.Â AraÃ§ta hasar oluÅŸtu. Bir anda hayvan aracÄ±n Ã¼stÃ¼ne Ã§Ä±ktÄ±, biz de gÃ¶rÃ¼nce Ã§ok ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±k.Â En son hayvanÄ±n sahibi aracÄ± yaptÄ±racaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi anlaÅŸtÄ±lar" dedi.

40 metreden denize atladÄ±, sÄ±rtÄ±nda kÄ±rÄ±lmadÄ±k kemik kalmadÄ±Ä°spanya'nÄ±n Ä°biza AdasÄ±'nda bir Ä°ngiliz turist, 40 metre yükseklikteki kayalÄ±klardan denize atladÄ±. Denizin içinde bulunan kayalara çarpan turistin belkemiÄŸi ciddi ÅŸekilde zedelendi. O anlar baÅŸka bir turist tarafÄ±ndan görüntülendi.
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