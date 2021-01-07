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07.01.2021 - 14:50 | | DHA

Kesime götürülürken kaçan inek, 4 saat sonra yakalandı!

Sivas’ta sabah saatlerinde, kesilmek için götürülürken kaçan inek, peşindekilere zor anlar yaşattı. Belediye ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çalışmasının ardından uyuşturucu iğne ile vurulan inek, yakalandı.

Kesime götürülürken kaçan inek, 4 saat sonra yakalandı!

Olay, saat 10.30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir et kesim yerinde yaşandı. Şarkışla Hayvan Pazarı'ndan alınarak kent merkezine kesime getirilen inek, araçtan indirilirken kasapların elinden kaçtı. Çevredekilerin, ineği yakalamak için uzun süren kovalamacası, sonuç vermedi.

İhbar üzerine Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Kesim yerinden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklaşan inek, sahipleri ve görevlilere zor anlar yaşattı. Hayvan ambulansı ile olay yerine gelen belediye ekipleri bir kamyonete binerek ineğe yaklaştı. Ekipler uyuşturucu iğne atan tüfek kullanarak ineği etkisiz hale getirdi. Sakinleşen inek, kamyonete bindirilerek tekrar kesim yerine götürüldü.

'YAKLAŞIK 4 SAATTİR PEŞİNDEYİZ'

İneği satın alan Serkan Çelikdağ, "Kesimden kaçtı. Birçok yere de zarar verdi.  Burada zor durdurduk. Demirlerden atlayıp kaçtı. Yaklaşık 4 saattir peşindeyiz" dedi.

İneğin yakalanması için uzun çaba sarf eden Osman Dede ise, "Hayvan araçtan bir anda atlayıp kaçtı. Bir hayli uzun sürdü. Bir aracın üzerinden atladı. İnsanlara saldırdı. En sonunda belediye ekipleri müdahale etti ve yakalandı" diye konuştu.

 

 

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