MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘KHK ile atılan avukat serbest çalışabilir’
ABONE OL
09.09.2020 - 07:00 | | AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

‘KHK ile atılan avukat serbest çalışabilir’

Anayasa Mahkemesi (AYM), KHK ile kamu görevinden çıkarılan ancak ceza almayan avukat, hakim ve savcıların, serbest avukatlık yapabilmelerinin önünü açan bir karara imza attı.

‘KHK ile atılan avukat serbest çalışabilir’
AYŞEGÜL KAHVECİOĞLU Ankara

KHK ile ihraç edilen ancak haklarında ceza bulunmayan M.B. ve T.M., serbest avukatlık için baro lehvasına yazıldı. Ancak Adalet Bakanlığı tarafından açılan davadan baro levhasına yazılan isimlerin kaldırılması kararı çıktı. Kararın kesinleşmesinin ardından AYM’ye yapılan başvuruda yüksek mahkeme iki başvurucunun da haklarının ihlâl edildiğine karar verdi. AYM’nin gerekçeli kararlarında KHK ile ihraç edilen avukat, hakim ve savcıların kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri belirtilirken “serbest avukatlık” yapmalarının önünde bir engel bulunmadığı kaydedildi. Kararda “Avukatlar müvekkillerini seçerken ve faaliyetlerini yürütürken devletten herhangi bir talimat almamakta, bu konuda tamamen serbest iradelerine göre hareket etmektedir. Serbest çalışan avukatla devlet arasında devlet memurununkine benzer bir güven ilişkisi aramak anayasa ile oluşturulan demokratik hukuk düzeninde anlamlı değildir” denildi.

Manisa’da orman yangını! Bir mahalle tahliye edildi.Manisa’nın Soma ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale edilirken, yangının bir mahalleye yaklaşması nedeniyle mahallenin boşaltılmasına başlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gazetecilere 19 yıl istendi

Gazetecilere 19 yıl istendi

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Çalışan milyonları kapsıyor! Para ve izin verilemez, 6 saati de geçemez...

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Yeni kitap: 'Yalancı, sahtekar, zorba ve ırkçı'

Avustralya'da 11 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

Avustralya'da 11 kişi corona virüsten hayatını kaybetti

Sıradaki Haber