‘KHK ile atılan avukat serbest çalışabilir’

KHK ile ihraç edilen ancak haklarında ceza bulunmayan M.B. ve T.M., serbest avukatlık için baro lehvasına yazıldı. Ancak Adalet Bakanlığı tarafından açılan davadan baro levhasına yazılan isimlerin kaldırılması kararı çıktı. Kararın kesinleşmesinin ardından AYM’ye yapılan başvuruda yüksek mahkeme iki başvurucunun da haklarının ihlâl edildiğine karar verdi. AYM’nin gerekçeli kararlarında KHK ile ihraç edilen avukat, hakim ve savcıların kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri belirtilirken “serbest avukatlık” yapmalarının önünde bir engel bulunmadığı kaydedildi. Kararda “Avukatlar müvekkillerini seçerken ve faaliyetlerini yürütürken devletten herhangi bir talimat almamakta, bu konuda tamamen serbest iradelerine göre hareket etmektedir. Serbest çalışan avukatla devlet arasında devlet memurununkine benzer bir güven ilişkisi aramak anayasa ile oluşturulan demokratik hukuk düzeninde anlamlı değildir” denildi.