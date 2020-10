Kıdem Tazminatı Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Kişiler işverenin şartlarına ve iş kanuna göre hareket etmemesi durumuna kıdem tazminatı alamamaktadır.



Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?



Çalışan kişilere işyerinde çalıştığı her yıl için, 30 günlük çalışma ücreti üzerinden kıdem tazminatı ödenmektedir. Hesaplama sırasında tazminat tutarı, giydirilmiş ücreti üzerinden hesaplanmaktadır. Çalışan kişilerin çalıştığı yıllar toplanarak, 30 günlük toplam ücretle çarpılarak hesaplanmaktadır. İş yerinde bir yıldan fazla sürede kalan kişilerin ise devam eden süre içerisinde ki maaş oranı hesaplanmaya eklenerek, hesap yapılmaktadır.



Giydirilmiş ücret hesaplamaları aylık brüt maaş, yıllık veya aylık ikramiye ve yol gibi yardım ödemelerini içermektedir. Kıdem tazminatı hesaplamasında ise bu ücretlerde hesaplanmaktadır. Bu hesaplama için örnek olarak bir kişinin beş yılda aynı yerde çalışması durumunda ve son maaşının üç Türk Lirası olması durumunda kişinin işten çıkması halinde işveren kişiye 15.000 Türk Lirası tazminat ödemesi gerekmektedir. Bu tazminatın bin lirasından 7.59 Türk Lirası üzerinden vergi kesintisi yapılmaktadır.



Her kıdem tazminatının tavan tutarı bulunmaktadır, bu tavan tutarının en yüksek ödendiği kişiler devlet memurlarıdır. Çalışana ödenecek tavan miktarlar da bu hesaplamalar üzerinden hesaplanmaktadır. 9.000 Türk Lirası maaş alan kişilerin, 10 yıl boyunca aynı yerde çalışması durumunda alacak tutar 90.000 Türk Lirası olmaz. 2020 yılının tavan tutarı 6.730 Türk Lirasıdır bu rakamla 10 yılın çarpılması gerekmektedir. Çıktığınız yılın tavan tutarı, asgari ücret almayan kişiler için hesaplanmaktadır.



En Basit Yöntem İle Kıdem Tazminatı Nasıl Hesaplanır?



Kişilerin kıdem tazminatı alması için, işverenin kendisini işten çıkarması gerekmektedir. Bununla beraber askere gidecek olan kişiler veya evlenen kişiler de işten çıkma durumunda kıdem tazminatından yararlanmaktadır.



Emeklilik alacak veya yaş dışında sigorta süresi ve prim zamanı dolan kişilerde kıdem tazminatlarını alabilmektedir. Kıdem tazminatı her yıl 30 günlük çalışılan brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Her yılın bir tavan tutarı bulunmaktadır, kişilerin yıllık maaşı tavan fiyatı aşması durumunda kişiler o yıl belirlenen tavan tutarı üzerinden maaşını almaktadır. Maaş hesabı yıl, brüt maaş ve damga vergisi dahilinde hesaplanır.