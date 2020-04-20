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20.04.2020 - 16:54 |

Kılı Kırk Yarmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Kılı kırk yarmak en sık kullanılan deyimler arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda son dönemlerde merak edilen deyimler içerisinde yer alıyor. Peki, kılı kırk yarmak deyiminin anlamı nedir? Kısaca deyim açıklaması hakkında detaylar.

Kılı Kırk Yarmak Deyiminin Anlamı Nedir? Kısaca Deyim Açıklaması

Kılı kırk yarmak TDK’ya göre, ‘Titizlenmek, çok dikkat etmek suretiyle en ince ayrıntısına kadar inceleme,’ biçiminde ifade etmek mümkün. Pek çok farklı konu adına titiz davranmak üzerinden bu deyim kullanılabilir.

Kılı Kırk Yarmak Deyiminin Anlamı Nedir?

Bazı durumlar için insanlar çok titiz davranır ve dikkatle üzerinde durur. O durumun kusursuz olması ve hata içermemesi için en ince ayrıntısına kadar detaylı bir şekilde inceleme yapılır. Böyle durumları anlatabilmek adına ise kılı kırk yarmak deyimi kullanılır. Özellikle bu durumu çok abartan insanlar adına kullanılan bir deyim olarak öne çıkıyor.

 Kısaca Deyim Açıklaması

Bazı insanlar yaptıkları iş konusunda aşırı titizlenir. Bu titizlenme bazı zamanlar abartılır ve aşırı şekilde detaya inilir. Bu da çevredeki pek çok kişi rahatsız edebilir. Böyle durumlarda Karşıdaki kişi için kılı kırk yarmak deyimi kullanılır.

 

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