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29.05.2020 - 07:00 | | FERİT ZENGİN İstanbul

Kilise saldırganı yakalandı

İstanbul Üsküdar’da bulunan Surp Krikor Ermeni Kilisesi’nin giriş kapısı üzerinde bulunan Haç işaretini kıran Mazlum D. (26), polisin 200 ayrı güvenlik kamera görüntüsünü incelemesiyle yakalandı.

Kilise saldırganı yakalandı
FERİT ZENGİN İstanbul

23 Mayıs Cumartesi günü 19.20 sıralarında Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi’nde bulunan Surp Krikor Ermeni Kilisesi’nin dış giriş kapısı üzerinde bulunan yaklaşık 50 cm uzunluğundaki sarı renkli Haç işareti kırılarak yere atıldı. Olay gününden 3 gün sonra fark edilen ve kilise yönetimine bildirilen saldırıyla ilgili Kilise Vakfı’nın yaptığı şikayet üzerine harekete geçen Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başta kilise ve kilisenin etrafında bulunan iş yerlerinden temin ettiği 200 ayrı kamera görüntüsünü incelemeye aldı.

Yapılan incelemede, saldırganın Mazlum D. olduğu tespit edildi. Hırsızlık, tehdit, hakaret, mala zarar verme, başkasına ait kimlik belgesi kullanma ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan Mazlum D., adresine düzenlenen baskınla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette sorguya alınan ve verdiği ifadede saldırının planlı bir saldırı olmadığını, bir anlık sinirle gerçekleştiğini ifade ettiği öğrenilen Mazlum D.’nin bağlantıları ve ilişkilerine yönelik polisin incelemesi devam ediyor.

Bakan’dan tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırıyı kınadı. Gül, Twitter hesabındaki paylaşımında, “Kuzguncuk’ta Ermeni Kilisesi’ne yapılan saldırıyı kınıyorum. Başkalarının kutsallarına saygı, en temel değerlerimizden biridir. Hukuk devletinde bu türlü eylemler asla kabul edilemez” dedi.

İzmir'de bıçaklı saldırıİzmir'in Bornova ilçesinde Volkan Kaplan (38), evine gelen H.O. ve S.G. ile görüşmek üzere kapının önüne çıktı. Kısa sürede taraflar arasında çıkan kavgada vücuduna aldığı 14 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheliler ise yakalandı.
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