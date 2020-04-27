Kim Jong-un kimdir, kaç yaşında? Kim Jong-un son durumu nasıl, öldü mü? ABD'den Son dakika açıklaması

Kim Jong Un öldü mü? soruları son günlerde en çok aratılan listesinde...Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un uzun bir süredir sessizliğini koruyor. Ortaya atılan iddialar ise dünya gündemine oturmuş durumda. Çin'de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu'nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un öldüğünü iddia etti. Dünyayı sarsan bu olay herkesi arayışa geçirdi. Peki Kim Jong Un kimdir, kaç yaşında?



KİM JONG-UN KİMDİR?

Kim Jong-un 8 Ocak 1983 veya 1984 doğumlu 2011’den bu yana Kuzey Kore’nin Yüce Lideri ve 2012’den beri Kore İşçi Partisi Başkanı olan bir Kuzey Koreli siyasetçidir. Kim, Ko Yong-hui (1952–2004) ve 1994’ten 2011’e ülkenin ikinci lideri olan Kim Jong-il’in (1941–2011) ikinci çocuğudur. 1948’den 1994’e kadar Kuzey Kore’nin kurucusu ve ilk lideri olan Kim İl-sung’un torunudur. Kim, ülkenin kuruluşundan sonra dünyaya gelen ilk Kuzey Kore lideri ve aynı zamanda dünyadaki en genç ikinci hükûmet başkanıdır.

KİM JONG UN AMELİYAT OLDU ŞOK DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Resmi medya sessizliğini korurken Güney Kore ve ABD tarafından yalanlamalar geldi, ancak bir internet sitesinde Kim'in sağlık durumuna ilişkin çarpıcı ayrıntılara yer verildi. Fırlattığı füzelerle dünyanın ödünü koparan ve corona virüs salgını sırasında bile yeni testler gerçekleştiren Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, son günlerde yine gündemde.

Ancak dünyanın en yalnız ülkesini yöneten Kim, bu kez füzeleriyle değil geçirdiği kalp ameliyatıyla manşetleri süslüyor. Reuters haber ajansı, Kuzey Kore medyasının Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili sessizliğini koruduğunu bildiriyor.

ABD Başkanı Donald Trump ise Beyaz Saray'da gece yarısı yaptığı açıklamada Kim'in sağlığına ilişkin "Bence haberler doğru değil" dedi:

"Eski belgelerin servis edildiğini duydum. Kuzey Kore ile iyi ilişkilerimiz var, benim de Kim Jong-un'la iyi ilişkim var. Umarım Kim iyidir."

Dünya Kim'in sağlık durumunun kötü olduğuna ilişkin haberi, Amerikan CNN International'dan öğrenmişti. CNN televizyonuna, göre adı açıklanmayan Amerikalı yetkililer, Kim'le ilgili istihbaratı takip ettiklerini söyledi.Kim Jong-un, 1994'te ölen büyükbabası ve Kuzey Kore'nin kurucusu Kim Il-Sung'un 15 Nisan'daki doğum günü kutlamalarına katılmadı.

Ebedi ve kurucu lider Kim Il-Sung için her yıl geniş çaplı kutlamalar düzenleniyor. Kim'in milli bayram olan bu günde kutlamalara ilk kez katılmaması dikkat çekti.

Kuzey Kore devlet medyası, geçen hafta yapılan bir füze denemesiyle ilgili haberinde de Kim'den hiç söz etmedi. Kuzey Kore medyası, bu tür denemelerde her zaman Kim'in görüntülerini yayımlıyordu.



ABD SENATÖRÜ GRAHAM'DAN AÇIKLAMA

Fox News televizyonuna konuşan Graham, "Orası kapalı bir toplum. Doğrudan bir şey duymadım ancak ölmemiş veya iş göremez hale gelmemişse buna şoke olurum. Çünkü, bir ülkeden çok, bir tarikat olan Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede bu tür dedikoduların sonsuza kadar devam etmesine ve soruların cevapsız bırakılmasına izin vermezsiniz." ifadelerini kullandı.

Kim’in ölmesi ile Kuzey Korelilerin çektiği sıkıntıların kısmen azalacağını da savunan Graham, "Başkan (Donald) Trump, Kuzey Kore ile kazan kazan şeklinde çalışmak istiyor. Dolayısıyla eğer bu adam öldüyse, yerine geçecek kişinin Kuzey Kore’yi herkes için daha iyi bir yer haline getirmek üzere Başkan Trump ile çalışacağını umuyorum." diye konuştu.

Kısa bir süre önce kalp ameliyatı geçiren Kim’in öldüğü iddia edilmişti. Ancak bu iddialar henüz teyit edilmedi. Bitkisel hayatta olduğuna dair iddialar da bulunan Kim, Kuzey Kore’nin kurucusu dedesi Kim İl Sung’ın her yıl 15 Nisan’da düzenlenen doğum günü törenlerine de katılmamıştı.