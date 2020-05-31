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31.05.2020 - 00:03 | | DHA

Kim olduğu bilinmiyor! Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

Bartın'da, 75 metre yüksekliğindeki baz istasyonu direğine çıkan  Ali R. (49), Türk bayrağı asıp, yastık koyarak yattı. Yatacak yeri olmadığını söyleyen Ali R., 6 saat süren çalışmayla ikna edilerek indirildi.

Kim olduğu bilinmiyor! Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

Kentin Çiftlik köyüne gelen Suriyeli Ali R., saat 16.15 sıralarında baz istasyonu direğine çıktı. Ali R.'yi görenler durumu jandarmaya bildirdi. 75 metre yüksekliğindeki baz istasyonunun zirvesine yastık koyduktan sonra yatan Ali R., daha sonra yanından getirdiği Türk bayrağını direğe astı. Köye gelen jandarma ekipleri ilk olarak direğin tepesinde bulunan Ali R. ile iletişim kurmak için drone uçurdu. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri de geldi. Ekipler direğin etrafına 3 hava yastığı açtı. 

Kim olduğu bilinmiyor Yaptıkları şoke etti: Direğe tırmanıp...

Jandarmanın aşağıdan yaptığı çağrılara cevap vermeyince Bartın AFAD  Müdürlüğü'nde görevli Niyazi Demirkıran ve Zonguldak AFAD ekibinden 1 kişi direğe tırmanıp, Ali R.'ye ulaştı. Ali R.'nin, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek istiyorum onun dışında inmem" demesi üzerine, Bartın Vali Yardımcısı Abdullah Akdaş ile görüştürüldü. "Yatacak yerim yok, o yüzden direğe çıktım" diyen Ali R.'ye, Vali Yardımcısı Akdaş yer temin edeceklerini söyledi. Bunun üzerine saat 22.00 sıralarında direkten indirilen Ali R.'nin, sağlık ekiplerince kontrolü yapıldı. Daha sonra Ali R. Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ali R.'nin Bartında misafir edileceği öğrenildi.

Çiftlik köyü muhtarı Yücel Gezer, "Bu kişiyi tarladan geçerken, bizim köyde yaşayan vatandaşlarımız görmüş, sormuşlar hiç konuşmadan nüfus cüzdanını göstermiş, sonra direğe tırmanmaya başlamış. Vatandaşlar bizi aradı bizde jandarmaya haber verdik. Bu kişiyi buralarda hiç görmedik. Kim olduğunu da bilmiyoruz" dedi.

 

 

 

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