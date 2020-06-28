Kimliğini kaybeden Bejna'ya polis yardımı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'ne girmek için (AYT) ailesiyle birlikte Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampusu Mühendislik Fakültesi'ne gelen Bejna Uçar, kimliğinin olmadığını fark etti. Evden ailesi ile birlikte kimlikle çıkan genç kızın panik halini gören görevli polisler hemen harekete geçti. Ekipler Bejna Uçar ile birlikte Nüfus Müdürlüğü'ne giderek kimlik örneği alıp yeniden sınava yetiştirdi. Çıkışta kendisine yardımcı olan Trafik Şube Müdürlüğü motorize ekipte görevli Özhan Eryılmaz'ın yanına gelen Uçar, 28 dakika kala kimlik örneğinin çıkartılarak kendisini sınava yetiştirdiği için teşekkür etti. Uçar, sınav için geldiği kampuste kimliğini düşürdüğünü belirterek, "Çok kötü bir heyecandı. Sınava yarım saatten az, 28 dakika gibi bir süre kalmıştı. Panik halde, sınava giremeyeceğim diye düşündüm. Çok kötü oldum ama polis her şeyi bir anda çözdü ben de sınava girdim" dedi.