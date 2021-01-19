Son dakika... Kimse bizim gibi başlamadı! Türkiye aşılamada en hızlı ülke oldu

13 Ocak’ta akşam saatlerinde Fahrettin Koca’nın aşı olmasıyla birlikte başlayan aşı süreci, Türkiye’de 14 Ocak sabahı itibarıyla toplu olarak başladı. Aşılamaya çok hızlı giren Türkiye’de, ilk iki gün 500 binin üzerinde kişiye aşı yapıldı. Dört gün içerisinde 833 bin 610 kişiye aşı uygulanan Türkiye, aşılamaya başlayan diğer ülkelere göre zirvede yer aldı. Aşılamaya en erken başlayan ülke olarak dikkat çeken İngiltere bu rakama 20 günde ulaşırken ABD ise bu rakama 9 gün içinde ulaştı.

Dünya genelinde 44 milyonun üzerinde kişiye korona virüs aşısı uygulanırken toplamda en fazla aşı uygulayan ülkeler, 14 milyon 700 bin ile ABD, 10 milyon ile Çin, 4 milyon ile İngiltere olarak sıralanıyor. Türkiye ise 833 bin kişiyle bu alanda onuncu sırada yer alıyor. İşte ülkeler ve uygulanan aşı miktarları...

ABD



ABD’de 18 Ocak itibarıyla 14 milyon 707 bin 184 kişiye korona virüs aşısı uygulandı. Bu sayı ülkede nüfusun yüzde 4,48’ine aşı uygulandığı anlamına geliyor.

ÇİN



Çin’de 13 Ocak itibarıyla 10 milyon kişiye Covid-19 aşısı uygulandı. Bu sayı ülke nüfusunun yüzde 0,71’ine aşı uygulandığı anlamına geliyor.

İNGİLTERE



İngiltere’de 18 Ocak itibarıyla 3 milyon 947 bin 442 kişiye korona virüs aşısı uygulandığı açıklandı. Uygulanan aşılarla birlikte nüfusun yüzde 7,01’inin aşılandığı belirtildi.

İSRAİL - NÜFUSUNA GÖRE EN ÇOK AŞI YAPAN ÜLKE



İsrail, 18 Ocak’ta açıklanan son rakamlara göre 2 milyon 581 bin 487 kişiye Covid-19 aşısı uyguladı. Aşı uygulanan kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 28,52.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ



Birleşik Arap Emirlikleri’nde 18 Ocak itibarıyla 1 milyon 971 bin 521 kişiye korona virüs aşısı uygulandı. Yaklaşık 2 milyon kişinin aşılandığı ülkede, nüfusun yüzde 18,34’ü aşılanmış oldu.

RUSYA



Rusya’da 11 Ocak’ta açıklanan son rakamlara göre 1,5 milyon kişiye korona virüs aşısı uygulandı. Bu rakam nüfusun yüzde 1,02’sine tekabül ediyor.

İTALYA



Korona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da 1 milyon 167 bin 23 kişiye aşı uygulandı. 18 Ocak itibarıyla açıklanan rakamla nüfusun yüzde 1,93’ünün aşılandığı belirtildi.

ALMANYA



AB’nin en büyük ülkesi olan Almanya’da 18 Ocak itibarıyla 1 milyon 145 bin 878 kişiye Covid-19 aşısı uygulandı. Almanya’da uygulanan korona virüs aşılarıyla birlikte nüfusun yüzde 1,38’inin aşılandığı belirtildi.

İSPANYA



Son dönemde ağır kış şartlarıyla mücadele eden İspanya’da 18 Ocak’ta açıklanan rakamlara göre 897 bin 942 kişiye korona virüs aşısı uygulandı. Bu sayı nüfusun yüzde 1,93’üne tekabül ediyor.

TÜRKİYE



Türkiye’de toplu aşılamanın başladığı 14 Ocak’tan 18 Ocak’a kadar 833 bin 610 kişi Covid-19 aşısı oldu. Aşılamaya çok hızlı başlayan Türkiye’de kısa süre içerisinde nüfusun yüzde 1’ine aşı uygulanmış oldu.

FRANSA



Fransa’da 18 Ocak itibarıyla 479 bin 873 kişi korona virüs aşısı oldu. Fransa’da uygulanan korona virüs aşılarıyla birlikte nüfusun yüzde 0,74’ünün aşılandığı belirtildi.

HİNDİSTAN



Nüfusu yaklaşık 1,4 milyar olan Hindistan’da 18 Ocak itibarıyla 381 bin 305 kişi Covid-19 aşısı oldu. Bu sayı Hindistan’da yüzde 0,03’ünün aşı olduğu anlamına geliyor.

SUUDİ ARABİSTAN



Suudi Arabistan’da 18 Ocak’ta açıklanan rakamlara göre 295 bin 530 kişi korona virüs aşısı oldu. Bu sayı nüfusun yüzde 0,87’sinin aşı olduğunu gösteriyor.

DANİMARKA



Kuzey Avrupa ülkesi Danimarka’da 18 Ocak itibarıyla 170 bin 12 kişi korona virüs aşısı oldu. Böylece ülkede nüfusun yüzde 2,93’ünün Covid-19 aşısı oldu.

BAHREYN



Korona virüs aşılamasında en başarılı üçüncü ülke olan Bahreyn’de 18 Ocak itibarıyla 142 bin 831 kişi korona virüs aşısı oldu. Bu sayı nüfusun yüzde 9,62’sinin Covid-19 aşısı olduğu anlamına geliyor.

YUNANİSTAN



Komşu Yunanistan’da 18 Ocak itibarıyla 85 bin 223 kişi korona virüs aşısı oldu. Aşılanan kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 0,79.



İSVEÇ



Korona virüs tedbirlerini diğer ülkelere sıkı tutmayan İsveç’te 13 Ocak’ta açıklanan rakamlara göre 79 bin 466 kişi korona virüs aşısı oldu. Bu sayı nüfusun yüzde 0,77’sine tekabül ediyor.

HOLLANDA



Hollanda’da 15 Ocak’ta açıklanan rakamlara göre 40 bin kişi korona virüs aşısı oldu. Aşılanan kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 0,23

BULGARİSTAN



Bir diğer komşumuz Bulgaristan’da 18 Ocak itibarıyla 18 bin 453 kişiye korona virüs aşısı uygulandı. Bu sayı nüfusun yüzde 0,27’sine tekabül ediyor.

KIBRIS RUM KESİMİ



Kıbrıs Rum kesimi 16 Ocak’ta toplam 10 bin 226 kişiye Covid-19 aşısı uygulandığını açıkladı. Aşılanan kişilerin nüfusa oranı ise yüzde 1,17. (NTV.com.tr)