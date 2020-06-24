Videokonferansla gerçekleştirilen toplantıda YKS’ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı’na yönelik uyarı ve önlemler ele alındı.



Milliyet’e konuşan kurul üyesi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, “Şunu bilelim; bütün dünyada kimsenin elinde sihirli değnek yok. Bu salgının kontrolünün en kritik unsuru toplumun, özellikle de gençlerin kurallara uymasıdır. Eğer bu konuda gerekli özeni gösterirlerse, çok kısa sürede kayıplarımızı çok aşağılara çekebiliriz” diye konuştu.