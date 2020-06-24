MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri ‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’
ABONE OL
24.06.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

Sosyoloji, iletişim, psikoloji, din sosyolojisi, istatistik alanında uzman isimlerden oluşan Toplum Bilimleri Kurulu, önceki gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplandı.

‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’
AYKUT YILMAZ Ankara

Videokonferansla gerçekleştirilen toplantıda YKS’ye girecek öğrencilerin psikolojisi, alınabilecek ek tedbirler, Kurban Bayramı’na yönelik uyarı ve önlemler ele alındı.

Milliyet’e konuşan kurul üyesi İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Sosyolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, “Şunu bilelim; bütün dünyada kimsenin elinde sihirli değnek yok. Bu salgının kontrolünün en kritik unsuru toplumun, özellikle de gençlerin kurallara uymasıdır. Eğer bu konuda gerekli özeni gösterirlerse, çok kısa sürede kayıplarımızı çok aşağılara çekebiliriz” diye konuştu. 

Darp edip bankadan zorla para çektirirken yakalandılarKocaeli'nin Gebze ilçesinde, borç tahsili için darp ettikleri kişiyi zorla bir depoda tuttuktan sonra bankaya götürerek zorla para çektirmeye çalışan 4 şüpheli, polisin operasyonu ile yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

Avrupa’da taksici olmanın kriterleri ağır! Kent haritası hafızalarında

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

Maske uyarısı yapan yolcuya saldırdı

‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

‘Kimsenin elinde sihirli değnek yok’

Sıradaki Haber