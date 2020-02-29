‘Kimseye açamadığı sırlarını da götürdü’

Yeraltı dünyasının tanınmış isimlerinden olan ve 1996 yılında öldürülen Nurullah Tevfik Ağansoy’un eşi Hülya Ağansoy dün son yolculuğuna uğurlandı. Ağansoy’un yakın dostu olduğunu söyleyen Sibel Gürman gözyaşları içinde, “Kimseye anlatamadığı sırlarıyla gitti” dedi.

Yeraltı dünyasının kilit isimlerinden Nurullah Tevfik Ağansoy’un bir süredir yumurtalık kanseri tedavisi gören eşi Hülya Ağansoy önceki gün yaşamını yitirdi.

İntikam yemini etmişti

Hülya Ağansoy, Bebek’te 1996 yılında bir çay bahçesinde Alaattin Çakıcı’nın adamları tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürülen eşi Tevfik Ağansoy’un arkasından ettiği intikam yemini ile hafızalara kazınmıştı. Ağansoy için dün öğle vakti Mecidiyeköy Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Ağansoy’un kızı Asene Melike Ağansoy, oğlu Uğur Kürşad Ağansoy ve yakınları katıldı. Törende taziyeleri Ağansoy’un çocukları kabul etti. Ağansoy’un tabutunun üzerinde Hülya Ağansoy yerine Aynur Çağlıyan yazması da dikkat çekti. Yakınları ise kimlikte yazılan isimin öyle olduğunu belirtti. Ağansoy’un cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda eşi Nurullah Tevfik Ağansoy’un yanına defnedildi.

Ağansoy’un yakın dostu olduğunu söyleyen Sibel Gürman, “Hülya benim canımdı. Bugün canımın içini kaybetmenin büyük hüznünü yaşıyorum. Kimseyle paylaşmadığı sırlarıyla gitti. Ezdiler onu, bazı şeyleri yapamadan göçüp gitti. Üzgünüz” dedi.