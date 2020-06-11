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11.06.2020 - 10:10 | | DHA

Kimya öğretmenleri dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun üretimine başladı

Son dakika haberi... Muş'ta, Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde kurulan atölyede kimya öğretmenlerince üretilen dezenfektan, sıvı sabun ve kolonyalar önümüzdeki yeni eğitim yılında okullara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Kimya öğretmenleri dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun üretimine başladı

Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Liseli Okulu Müdürü Özcan Yurttaş, pandemi döneminin başlaması ve devam etmesi ile okul yönetimi olarak alınan bir kararla merkez, ilçe ve köylerdeki okullara dağıtılmak üzere kimya öğretmenleri ile beraber günde 3 tona yakın dezenfektan, sıvı sabun ve kolonya üretmeye başladıklarını belirtti.

2020-2021 eğitim-öğretim yılı başlamadan ürünlerin ücretsiz olarak dağıtımına başlanacağını ifade eden Yurttaş, "Okullar açıldığında kimya bölümünde öğrenim gören 100 öğrenci de üretime katkıda bulunacak. Burada üretilen dezenfektan, kolonya ve sıvı sabun ile öğrenciler sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürecekler. Corona virüse karşı mücadeleyi elden bırakmayacağız. Öğrencilerin de öğretmenlere yardımı ile üretim miktarını 6 bine çıkaracağız. Muş'taki resmi kurum ve vatandaşların talebi halinde tüm ihtiyaca cevap verebilecek şekilde üretim yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

Okul Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Işık ise, "Üretime bir hafta önce başladık. Okulumuz Muş'un ilk ve tek ücretsiz koleji. Servis hizmetleri de ücretsiz. Devlet teşviki ile kurulan okulda 3 kimya öğretmeni ile üretim yapılıyor. Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi ile üretilen ürünler okullara ücretsiz olarak dağıtılacak" dedi.

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