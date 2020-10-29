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29.10.2020 - 16:00 |

Kınalıada korveti, Antalya'da

Türk Donanması'na katılan yerli üretim ada sınıfı korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Antalya açıklarına demir attı.

Kınalıada korveti, Antalya'da

MİLGEM Projesi kapsamında üretilen yerli savaş gemilerinden biri olan TCG Kınalıada korveti, görkemli görünümüyle dikkat çekti. Konyaaltı sahili açıklarındaki gemiyi görmek isteyenler, Konyaaltı Sahili ile falezlere akın etti.

Antalyalıların cep telefonları ve kameralarıyla görüntülediği gemi, Beydağları'nın silueti önündeki duruşuyla beğeni topladı.

GÖRENLERİ HAYRAN BIRAKTI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı sahili açıklarına demir atan Türk Donanması'na katılan yerli üretim ada sınıfı korvet gemisi TCG Kınalıada (F-514), görkemli görünümüyle dikkati çekti. MİLGEM Projesi kapsamında üretilen yerli savaş gemilerinden biri olan TCG Kınalıada korvetini görmek isteyenler, Konyaaltı sahili ile falezlere geldi. Antalyalıların cep telefonları ve kameralarıyla görüntülediği korvet, beğeni topladı.

'ÇOK GURURLUYUM'

Falezler üzerindeki seyir terasından geminin fotoğraflarını çeken gençler gururlu olduklarını söyledi. Arkadaş gurubuyla birlikte motosiklet gezisi yaptıklarını belirten Cem İşler, "Çok gururluyum. İlk kez görüyorum. Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş gemisi" dedi.

'KINALIADA GEMİMİZİ GÖRDÜK'

Ada Lukadinya ise kız arkadaşı Yağmur Sıla Patzer ile birlikte selfie çekimi yaptı. Geminin Türkiye'nin ilk yerli üretim savaş gemisi olduğunu bildiğini belirten Lukadinya, "Çok gururlandık" derken, Yağmur Sıla Patzer da "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Denize baktığımızda da Kınalıada gemimizi gördük çok gururlandık" diye konuştu.

Kınalıada korveti, Antalyada

Kınalıada korveti, Antalyada

 

    Provokasyona 29 Ekim'de cevap verildiYunanistan'ın Türkiye'ye en yakın kara parçası olan Meis Adası'na, dün sabah Kaş'tan da çıplak gözle görülebilecek şekilde ülke bayrağı asıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları öncesi Meis Limanağzı'na dikilen dev Yunan bayrağının provokasyon amaçlı olduğunu söyledi. Yunanistan'ın provokatif eylemine bugün 60 tekne ile cevap verildi.
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