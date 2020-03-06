MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kırıkkale'de 100 metrelik define kazısına 6 gözaltı
ABONE OL
06.03.2020 - 17:24 | | DHA

Kırıkkale'de 100 metrelik define kazısına 6 gözaltı

Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde define aramak için 100 metre derinlikte ve 40 metre uzunlukta tünel kazan 6 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Kırıkkale'de 100 metrelik define kazısına 6 gözaltı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal alanda devriye gezerken mezarlık yakınındaki bölgede kazı yapıldığını fark etti. Kazı yapılan alana baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 6 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan F.K, S.K, E.Ö, Y.S, Y.A. ve M.D'nin, define aramak için yaklaşık 100 metre derinlikte ve mezarlığa doğru 40 metre uzunlukta tünel kazdığı saptandı. Şüphelilerin, ahşap direklerle tahkimat yapıp, merdivenle aşağıya inerek kazı yaptıkları belirlendi. Kazı alanında adeta şantiye kuran şüphelilerin kullandığı jeneratör, hilti, kazma, kürek, halat, testere gibi malzemelere de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kırıkkalede 100 metrelik define kazısına 6 gözaltı

Kırıkkalede 100 metrelik define kazısına 6 gözaltı

Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kayseri'de dehşet olay! Kız arkadaşını vurup intihar etti

Kayseri'de dehşet olay! Kız arkadaşını vurup intihar etti

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

İşte sıfır noktasında son durum!

İşte sıfır noktasında son durum!

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

Sıradaki Haber