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30.09.2020 - 12:29 | | DHA

Kırıkkale'de kayıp kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu

Kırıkkale'de 4 gündür kendisinden haber alınamayan M.Ü., Kızılırmak'ta ölü bulundu.

Kırıkkale'de kayıp kişinin cesedi Kızılırmak'ta bulundu

Kırıkkale'de psikolojik rahatsızlığı bulunan M.Ü.'den haber alamayan yakınları 4 gün önce polise kayıp ihbarında bulundu. M.Ü.'nün son olarak Yahşihan ilçesinde yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren şantiyesi yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine bölgede arama çalışması yapıldı. Jandarma ekiplerince yapılan araştırmada M.Ü.'nün cesedi, Kızılırmak Nehri'nde bulundu. Kırıkkale Belediyesi dalgıç ekiplerince nehirden çıkartılan M.Ü.'nün cansız bedeni Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası belli olacak.

'Uçakta unutulan eşyaları ucuza satıyoruz' yalanıyla 150 kişiyi dolandırdılar!İstanbul'da yaşanan pandemi sürecini fırsata çevirerek 150 kişiyi dolandıran 30 kişilik bir dolandırıcılık şebekesi polis tarafından çökertildi. Şebekenin internet üzerinden yayınladığı "uçaklarda unutulan eşyaları ucuz fiyata satıyoruz" yalanı ve kurduğu sözde bir pazarlama şirketiyle ağına düşürdüğü insanlara kapıda ödeme oyunuyla telefon yerine bahçıvan makası, tıraş bıçağı, su ve bitki çayı gönderdiği öğrenildi.
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