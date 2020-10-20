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20.10.2020 - 14:10 |

Kırıklarını tespit edemeyen doktor hakkında suç duyurusunda bulundu!

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, ıhlamur toplarken düşen Besime Erdoğan'ın (65), tedavi için gittiği hastanede bileğinde kırık olduğu söylenip kolu alçıya alındı. Ağrıları dinmeyince yaklaşık 2,5 ay sonra yeniden hastaneye giden Erdoğan, çekilen röntgeninde dirseğinde de kırıklar tespit edilince, kendisini tedavi eden ortopedi doktoru G.Ö. hakkında ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Kırıklarını tespit edemeyen doktor hakkında suç duyurusunda bulundu!

Nazilli'de, yaklaşık 6 ay önce ıhlamur toparlarken ağaçtan düşen Besime Erdoğan, kızları tarafından Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada çekilen röntgenin ardından Erdoğan'ın kolu alçıya alındı. İddiaya göre Besime Erdoğan, sadece bileğinde değil, dirseğinde de ağrılar hissettiğini belirtti. Ancak ortopedi doktoru G.Ö. dirsekteki ağrıların zamanla geçeceğini ve tekrar röntgen çekmeye gerek olmadığını, sadece bilekte kırık olduğunu söyledi. Yaklaşık 2.5 ay sonra alçı çıkarıldı ve tekrar röntgen çekildi.

Erdoğan'ın dirseğindeki kırıklar, iddiaya göre, 2.5 ay sonra fark edildi. Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Erdoğan'ın tedavisi sürüyor. Erdoğan, kendisini tedavi eden ortopedi doktoru G.Ö. hakkında ise ihmal iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Yaşadıklarını anlatan Besime Erdoğan, "Çocuk gibi 2,5 ay ağrılar içinde alçıyla dolaştım. Bileğimden omzuma kadar alçıyla dolaştım. Dirseğimdeki kırıkları 2,5 ay sonra görüyor. Ben alçı çıktıktan sonra tekrar film istedim, öylelikle fark edildi. Ben aylardır ağrılarla dolaşıyorum, geceleri yerimde duramıyorum. Bu kadar ağrı çektiğim için dava açmaya karar verdim" dedi.

 

Cumhurbaşkanı'ndan İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesajCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT Diyanet Başkanları İstişare Toplantısı'na video mesaj gönderdi. İslam dünyasına çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, "Görüş ayrılıklarımızı bir kenara bırakmalıyız" dedi ve ekledi: "Fitneye düşmeyeceğiz, kardeşliğimize halel getirmeyeceğiz." Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a da tepki gösteren Erdoğan, "Macron'un başını çektiği girişimlerin gayesi İslam ile hesaplaşmaktır" diye konuştu.
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