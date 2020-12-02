02.12.2020 - 10:54 | | İHA
Kırklareli’de korona ihlallerine 61 bin 650 TL ceza!
Kırklareli’de koronavirüs salgını kapsamında jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan 20 kişi ve işletmelere toplamda 61 bin 650 TL idari para cezası kesildi.
Jandarma ekipleri koronavirüs ile mücadele kapsamında denetimleri elden bırakmıyor.
Kırklareli il genelinde yapılan denetimlerde maskesiz gezen, karantina kurallarına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 20 kişi ile tedbirlere uymayan iki işletmeye toplamda 61 bin 650 TL idari para cezası kesildi.
Azerbaycan askerleri Rusça konuştu! "Biz Müslüman Türkleriz. Bir ölür, bin diriliriz"Azerbaycan askerinin Rusça konuştuğu görüntüler sosyal medyada yankı uyandırdı. Askerin, 'Biz Müslüman Türkleriz. Bir ölür, bin diriliriz. Karabağ Azerbaycan'dır.' ifadeleri kullanıcılardan büyük beğeni topladı