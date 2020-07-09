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09.07.2020 - 01:16 | | DHA

Kırşehir'de sel! AFAD olay yerine koştu

Kırşehir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Toprak yolda sel sularının geçirdiği çamura saplanan araçların içi de çamurla doldu.

Kırşehirde etkili olan sağanak yağmur çok sayıda su baskınına neden oldu. Kent merkezine bağlı Karıncalı köyünde sağanak yağmur ve dağlardan gelen suların oluşturduğu sel, köyü etkiledi. Park halindeki otomobil, sel sularıyla birlikte şarampole sürükledi. Araçlar yoğun yağış nedeniyle oluşan çamurların arasında kaldı. Köye gelen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, araçlarda mahsur kalan kişileri kurtardı.

Kırşehir Özel İdare ekipleri de selle gelen taş ve kaya parçalarını temizleyerek ulaşıma kapanan Karıncalı köyü yolunu açtı. Sel nedeniyle köy yolu üzerindeki ahırlarda bulunan bazı hayvanların sürüklenerek öldüğü, çevredeki ekili arazilerin afetten olumsuz etkilendiği belirtildi.

Kırşehir Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mandıralar ve tarım arazilerindeki zararın tespiti için bölgede çalışmalarına başladı. Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, AFAD İl Müdürü Metin Alpaslan, selin etkili olduğu Karıncalı köyünde incelemelerde bulunarak köy halkından bilgi aldı.

    Kırşehir'de sağanak yağış sele neden olduGece saatlerinde etkili olan sağanak yağış Kırşehir'de sele neden oldu. Sel sularının getirdiği çamura saplanan araçların içi de çamurla doldu.
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