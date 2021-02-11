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11.02.2021 - 10:44 | | DHA

'Kış-2021 Tatbikatı'nda, keskin nişancı ve komandolar iglolarda kaldı

Kars'taki 'Kış-2021 Tatbikatı'nda görev alan, Türk ve Azerbaycan ordusunun keskin nişancıları ile komandolar, geceyi sıfırın altında 40 dereceye kadar koruma sağlayan iglolarda geçirdi.

'Kış-2021 Tatbikatı'nda, keskin nişancı ve komandolar iglolarda kaldı

Kars'ın Cumhuriyet Köyü kırsalında yapılan 'Kış-2021 Tatbikatı' devam ediyor. Gündüz verilen görevleri başarıyla yerine getiren Türk ve Azerbaycan ordusundan keskin nişancı ve komandolar, gece kardan yapılan iglolarda kaldı. Kesme kalıp tekniği kullanılarak, 5 saatte yapılan, hafif silahlara karşı koruma sağlayan iglolarda kalan askerler, görevlerini başarıyla tamamladı. En düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi gösterdiği bölgede iglolarda kalan askerler, mum ışığında her türlü zorluğa karşı tatbikatı sürdürdü.

Tatbikatta verilen görevleri başarıyla yerine getiren komandolar, kullandıkları malzemeleri de tanıttı. Sırtında 40 kilogramlık çanta bulunan komandoların taşıdığı malzemelerin 35 kilogramının görev malzemesinden oluştuğu anlatıldı. Görevli asker, bir çantada neler bulunduğunu izleyenlere anlattı.

Kış-2021 Tatbikatında, keskin nişancı ve komandolar iglolarda kaldı

Kış-2021 Tatbikatında, keskin nişancı ve komandolar iglolarda kaldı

Kış-2021 Tatbikatında, keskin nişancı ve komandolar iglolarda kaldı

Kış-2021 Tatbikatında, keskin nişancı ve komandolar iglolarda kaldı

Kış-2021 Tatbikatında, keskin nişancı ve komandolar iglolarda kaldı

Kış-2021 Tatbikatında, keskin nişancı ve komandolar iglolarda kaldı

Kış-2021 Tatbikatında, keskin nişancı ve komandolar iglolarda kaldı

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