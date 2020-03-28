Kısa çalışma ödeneği alma şartları nedir, kimler alabilir? Kısa çalışma ödeneği ne kadar?

Gündemde araştırılan konular arasında kısa çalışma ödeneği yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüs için yaptıkları çalışmalarla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Bakan Selçuk, kısa çalışma ödeneğine 7 bine yakın firmanın başvuru yaptığını belirtti. Peki kısa çalışma ödeneği alma şartları nedir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KİMLER ALABİLİR?

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Başvuruların kabul edilmesi için kısa çalışma talebinde bulunanların iş müfettişleri tarafından yapılacak incelemeler sonrasında taleplerinin uygun görülmesi gerekmektedir. İş yerinde çalışanlar açısından kısa çalışma başlangıç tarihinden itibaren işsizlik sigortası primlerinin üç yıl içinde en az 600 gün ödeme yapmış olması, iş müfettişleri tarafından yapılan çalışmaların sonucunda işçinin bilgilerinin kısa çalışmaya katılacakların listesinde yer alması gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

İŞYERİNDE KISA ÇALIŞMA UYGULANABİLMESİ İÇİN:

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ TUTARI NE KADAR?

BRÜT Kısa Çalışma

ÜCRET Ödeneği

2.622 1.561

2.943 1.752

3.000 1.786

3.250 1.935

3.500 2.084

3.750 2.233

4.000 2.382

4.250 2.531

4.500 2.680

4.750 2.828

5.000 2.977

5.250 3.126

5.500 3.275

5.750 3.424

6.000 3.573

6.250 3.722

6.500 3.870

6.750 4.019

7.000 4.168

7.250 4.317

7.375 4.380

7.500 4.380

Not: İlk satırda yer alan 2.622 TL,son 12 ay ortalama brüt kazancı asgari ücret olanları gösterir. 7.375 TL ve üzerinde kazanç elde edenlerin kısa çalışma ödeneği 4.380 TL'yi aşamaz