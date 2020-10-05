05.10.2020 - 09:14 |
Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
Koronavirüs nedeniyle işveren ve işçi geçici süreyle Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanıyor. Her ay belirli günlerde binlerce kişi maaş alıyor. Ekim ayının ilk pazartesi günü olması nedeniyle Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? sorusu bir hayli yoğun şekilde yöneltiliyor.
İşçi ve işveren için çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama olan Kısa Çalışma Ödeneği her ay belirli günlerde hesaplara yatıyor. Eylül ayı maaşları için binlerce kişi beklerken Kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? sorusu sık sık soruluyor.
KÇÖ NE ZAMAN YATACAK?
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi. Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.
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